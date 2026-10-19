Швеція спрямує EUR5,4 млн до Фонду підтримки транспорту України – Мінінфраструктури

Швеція спрямовує додаткові EUR5,4 млн, або 60 млн шведських крон до Фонду підтримки транспорту України (UTSF), що є частиною зимового пакета допомоги шведського уряду, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Додатковий внесок у EUR5,4 млн – це посилення наших можливостей для відновлення, реалізації необхідних інфраструктурних проєктів і підвищення надійності транспортних маршрутів. Ми вдячні уряду та народу Швеції за послідовну підтримку України", – зазначив очільник відомства Микола Калашник, слова якого наведено в повідомленні.

Міністерство наголосило, що разом з новим внеском Швеції загальний обсяг оголошеного фінансування UTSF становить близько EUR10 млн.

"Ці кошти дадуть змогу протестувати механізм роботи Фонду та розпочати реалізацію перших проєктів", – пояснило відомство.

Передбачається, що відповідні кошти буде спрямовано на відновлення пошкодженої російськими атаками транспортної інфраструктури, а також на підготовку й реалізацію першочергових інфраструктурних проєктів.

Фонд підтримки транспорту України (Ukraine Transport Support Fund, UTSF) створено за ініціативи України, Литви, Швеції та Канади, мета якого – залучати міжнародне фінансування для важливих потреб транспортної галузі України. У межах фонду здійснюватиметься підтримка на відновлення пошкоджених доріг і мостів, закупівля спеціалізованої техніки та розвиток альтернативних логістичних маршрутів і транспортного сполучення з ЄС.

Як повідомлялося, Німеччина долучилася до Фонду підтримки транспорту України із внеском у розмірі EUR1 млн.