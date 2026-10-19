Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Швеція спрямує EUR5,4 млн до Фонду підтримки транспорту України – Мінінфраструктури

1 хв читати
Додати як джерело
Швеція спрямує EUR5,4 млн до Фонду підтримки транспорту України – Мінінфраструктури

Швеція спрямовує додаткові EUR5,4 млн, або 60 млн шведських крон до Фонду підтримки транспорту України (UTSF), що є частиною зимового пакета допомоги шведського уряду, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Додатковий внесок у EUR5,4 млн – це посилення наших можливостей для відновлення, реалізації необхідних інфраструктурних проєктів і підвищення надійності транспортних маршрутів. Ми вдячні уряду та народу Швеції за послідовну підтримку України", – зазначив очільник відомства Микола Калашник, слова якого наведено в повідомленні.

Міністерство наголосило, що разом з новим внеском Швеції загальний обсяг оголошеного фінансування UTSF становить близько EUR10 млн.

"Ці кошти дадуть змогу протестувати механізм роботи Фонду та розпочати реалізацію перших проєктів", – пояснило відомство.

Передбачається, що відповідні кошти буде спрямовано на відновлення пошкодженої російськими атаками транспортної інфраструктури, а також на підготовку й реалізацію першочергових інфраструктурних проєктів.

Фонд підтримки транспорту України (Ukraine Transport Support Fund, UTSF) створено за ініціативи України, Литви, Швеції та Канади, мета якого – залучати міжнародне фінансування для важливих потреб транспортної галузі України. У межах фонду здійснюватиметься підтримка на відновлення пошкоджених доріг і мостів, закупівля спеціалізованої техніки та розвиток альтернативних логістичних маршрутів і транспортного сполучення з ЄС.

Як повідомлялося,  Німеччина долучилася до Фонду підтримки транспорту України із внеском у розмірі EUR1 млн.

Автор

Кореспондент · Транспорт/Телеком
#траспорт #utsf #швеція #україна
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного бан…

Читати
Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати