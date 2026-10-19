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Економіка

ЄС не планує повертатися до імпорту російського газу – представник ЄК

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ЄС не планує повертатися до імпорту російського газу – представник ЄК
Фото: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas/AFP via Getty Images

Єврокомісія (ЄК) не має наміру відновлювати постачання російського газу, як до цього, за даними джерел, закликає адміністрація США, дала зрозуміти офіційна представниця ЄК Паула Пінью.

"Стосовно нас, то ми дотримуємося своєї колишньої позиції. І як голова (ЄК Урсула – ІФ-У) фон дер Ляєн чітко заявила минулого тижня перед початком засідання Європейської ради, ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну. Це було сказано абсолютно недвозначно", – заявила речниця в понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Їй було поставлено запитання про те, чи обговорювалася ця пропозиція американської адміністрації з європейськими офіційними особами, і чи категорично виключає Єврокомісія можливість повернення до імпорту російського газу "навіть у контексті майбутнього мирного врегулювання".

Водночас Пінью нагадала про висновки саміту ЄС від 15-16 жовтня, "у яких відображено позицію про те, що Європейська рада висловлює жаль у зв'язку з ухваленим раніше рішенням Сполучених Штатів тимчасово зняти санкції щодо російського дизельного пального".

"Ми, як і раніше, переконані, про що також нагадала голова фон дер Ляєн, що саме скоординовані дії по обидва боки Атлантики в питанні санкцій можуть відіграти вирішальну роль у припиненні цієї війни", – додала представниця ЄК.

Видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що нова мирна пропозиція адміністрації президента США щодо врегулювання конфлікту в Україні передбачає відновлення Європою закупівель російського газу у великих обсягах. Зокрема, США запропонували "Україні (...) розглянути можливість відновлення роботи трубопроводів, якими раніше транспортувався російський природний газ до Європи", – пише газета з посиланням на джерела, обізнані з ходом переговорів.

За їхніми даними, цю ідею представникам Києва та Брюсселя озвучили американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Автор

Редактор · економіка
#росія #позиція #єс #газ
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