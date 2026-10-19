Кількість атак РФ на енергооб'єкти в рази перевищує минулорічні показники – Корецький

З моменту призначення Верховною Радою Сергія Корецького прем'єр-міністром України 16 липня 2026 року було зафіксовано 2147 атак на енергетичні об'єкти, і не було жодного дня без ударів по енергетиці, повідомив він в інтерв'ю BBC News Україна.

"З 16 липня, коли парламент проголосував і призначив мене прем'єр-міністром, затвердив оновлений склад уряду, не було жодного дня. Жодного дня без атак на енергетику. Жодного. 2147 атак станом на поточний момент лише по енергетичних об'єктах", – сказав Корецький.

Як наголосив прем'єр, вказана кількість ударів у рази перевищує показники минулого року.

Водночас підготовка до зими та реалізація планів стійкості, ініційованих президентом України й затверджених Радою національної безпеки і оборони, допомагають зберігати функціонування критичної інфраструктури попри постійні атаки.

"Якби така кількість ударів була по незахищеній інфраструктурі, то без світла і води ми були б набагато раніше", – зазначив Корецький.

За його словами, енергетики, комунальники та рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки кожного удару по енергосистемі максимально швидко, а паралельно будують захист, інколи просто під атаками.

"Те, що ми не кожен день це публікуємо і анонсуємо. Повірте, за цим стоїть неймовірна робота всіх цих людей", – зазначив глава уряду.

Він поінформував, що особливо величезних руйнувань зазнає система передачі електроенергії. Її окремі об'єкти, зокрема, трансформатори, можна захистити, однак тисячі кілометрів ліній електропередачі та розподільчі пристрої, які за площею можна порівняти з футбольними полями, захистити повністю неможливо. Водночас в Україні сформовано великий резервний запас такого обладнання.

"Наші ремонтні бригади, електрики, енергетики мають здатність відновлювати в максимально стислі терміни. Потім знову прилітає, потім знову відновлення. І так триває вже багато-багато місяців", – розповів прем'єр.

Він зазначив, що ближче до зими інтенсивність ударів суттєво зросла, але план дій залишається незмінним: продовжувати захищати об'єкти, будувати розподілену резервну генерацію та підтримувати постійний запас обладнання. Цей запас разом із міжнародними партнерами постійно поповнюють, щоб за потреби замінювати цілі установки, трансформатори або їхні частини.

Те, що велика кількість ударів не призводить до повного колапсу енергосистеми та блекаутів, на думку глави уряду, свідчить про те, що певною мірою значна частина інфраструктури захищена.

"А те, що все ж таки руйнується такою неймовірною кількістю атак, наші енергетики – їм щира вдячність, ще раз, ніколи не буде достатньо сказати їм "дякую": відновлюють максимально швидко і якісно", – наголосив він.