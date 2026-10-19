Робота над держбюджетом-2027 продовжиться наступного тижня – Корецький після зустрічі зі Стефанчуком

Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив на важливості прийняття Верховною Радою найближчим часом законопроєктів, необхідних для виконання зобов'язань України в межах Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки.

"Уряд тісно співпрацює з парламентськими комітетами, щоб максимально якісно опрацювати необхідні законопроєкти. Важливо зберегти темп виконання зобов'язань перед партнерами, щоб Україна могла отримати передбачену міжнародну фінансову допомогу в повному обсязі", – написав Корецький в Телеграм у понеділок за підсумками обговорення з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, народними депутатами та урядовцями законодавчих пріоритетів та подальшої взаємодії парламенту та уряду.

При цьому прем'єр зазначив, що частину важливих рішень Верховна Рада вже ухвалила.

Він також анонсував на наступний тиждень продовження спільної роботи над проєктом державного бюджету на наступний 2027 рік. "Наступного пленарного тижня продовжимо роботу над Державним бюджетом на 2027 рік. Під час його підготовки маємо врахувати потреби безпеки й оборони, соціальні зобов'язання держави, реальні фінансові можливості та домовленості з міжнародними партнерами", – написав Корецький.

Як повідомлялося, 29 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування, але 16 жовтня Корецький повідомив про поступове відновлення фінансування тимчасово призупинених видатків.

На минулому пленарному тижні Верховна Рада серед іншого скасувала ПДВ-пільгу для посилок вартістю до EUR150 і внесла зміни до Митного кодексу для скасування цієї пільги; підтримала у 1-му читанні законопроєкт про обмеження вирахування відсотків за кредитами на рівні 30% EBITDA на вимогу МВФ та ЄС; ухвалила євроінтеграційний закон про базову соціальну допомогу; ухвалила необхідний для відкриття кластерів з ЄС закон щодо освітніх прав нацменшин.

Корецький заявляв, що до 15 жовтня Кабмін, як і обіцяв, ухвалив всі рішення, які були в зоні його відповідальності, для виконання зобов'язань перед партнерами і отримання міжнародного фінансування. У свою чергу нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявляв, що від уряду ще очікується два законопроєкти: щодо реформи ДБР та щодо доступу до незалежної експертизи НАБУ та САП.