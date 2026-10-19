АРМА виставило на продаж партію з 819 гаджетів Apple, вилучених на Львівській митниці

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснює реалізацію партії з 819 одиниць електроніки торгової марки Apple, вилучених на території Львівської митниці та арештованих за ухвалою Личаківського районного суду м. Львова.

Як повідомляється на сайті відомства, у понеділок вилучені активи зберігаються в кімнаті речових доказів у Львові на вулиці Стрийській. За результатами огляду встановлено, що всі 819 пристроїв знаходяться у семи картонних коробках, зберегли товарний вигляд, наявні бирки та маркування, а цілісність заводських упаковок не порушена.

Партія електроніки складається з трьох основних категорій товарів. Зокрема, до складу активу входить 501 смартфон, серед яких 240 одиниць iPhone 17 Pro на 256 GB (в кольорах CosmicOrange та Deep Blue), 100 одиниць iPhone 17 Pro та 17 Pro Max на 256 GB і 512 GB у сріблястому кольорі, 30 одиниць iPhone 17 Pro CosmicOrange на 512 GB, 20 одиниць iPhone 17 Pro Max Silver на 1 TB та 2 одиниці iPhone 17 Pro Silver на 1 TB. Також у партії наявні 22 смартфони iPhone 16 Pro Max (DesertTitanium, 256 GB) та 32 одиниці iPhone 15 Plus (Blue, 128 GB).

Окрім цього, на реалізацію виставлено 107 смартгодинників, включаючи 49 одиниць Apple Watch SE другого покоління (44 mm Midnight), 26 одиниць Watch Series 11 (42 mm Rose Gold), 15 одиниць Watch Ultra 3 (49 mm Black Titanium), а також моделі Watch Series 11 на 46 mm та Watch SE 3. Колекцію доповнюють 211 комплектів бездротових навушників, з яких 191 штука – AirPods Pro другого покоління та 20 штук – AirPods Pro 3.

Передачу майна в АРМА здійснено на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28 травня 2026 року зі змінами від 24 червня 2026 року.