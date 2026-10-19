Підвищення ПДВ або інших податків для фінансування воєнного страхування бізнесу не буде – Гетманцев

Влада не розглядатиме можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) чи будь-яких інших податків для фінансування механізмів страхування воєнних ризиків для бізнесу, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками онлайн-зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького, міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка та представників бізнесу.

"Жодних шансів щодо підвищення ПДВ або будь-яких інших податків нема. Міністр Кравченко розробив непоганий механізм страхування військово-політичних ризиків. Питання в ресурсі для його реалізації, якого наразі, на жаль, нема. Але це не означає, що маємо відмовлятися від пошуку рішень для підтримки бізнесу", – зазначив нардеп у публікації у Facebook.

Він також підтримав позицію бізнес-спільноти щодо пошуку резервів економії у сфері оборонних закупівель та критично оцінив поточні темпи кредитування реального сектору з боку Національного банку.

Розповідаючи про зустрів у Телеграм-каналі, прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд шукає альтернативні рішення для допомоги підприємцям в умовах посилених атак ворога на логістику та виробництва.

"Розглядаємо різні варіанти, як держава може допомогти підприємцям в умовах вкрай обмежених фінансових ресурсів. Почув позицію і аргументи бізнесу. Разом з міністром економіки Олександром Кравченком розповіли про урядові ініціативи", – зазначив очільник уряду.

Водночас проти фінансування страхування ризиків через можливе збільшення ПДВ з 20% до 21% виступили підприємці. Зокрема, президент компанії UBC Group та віцепрезидент Спілки українських підприємців (СУП) Ігор Гуменний наголосив, що бізнес підтримує запровадження воєнного страхування, але категорично проти фінансування цього фонду за рахунок додаткового податкового навантаження на споживачів та легальний бізнес.

"Ми – за страхування. Але категорично проти підвищення ПДВ для його фінансування. Страхування має оплачуватися відповідно до ризику, а не обсягу споживання. А до чого тут ПДВ на продукти харчування, одяг чи побутові товари? За страхування бізнесу заплатять усі українці. Чому пенсіонер, учитель чи військовий, купуючи товари, має фінансувати страхування активів приватних компаній?", – наголосив Гуменний.

Він також запропонував альтернативну модель страхування майна за принципом КАСКО – із добровільними внесками залежно від ступеня ризику майна, де держава та міжнародні донори допомагають покривати виключно катастрофічні збитки.

Як повідомлялося у вересні 2026 року з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького та міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, уряд розглядав формування державного спецфонду компенсацій бізнесу втрат від обстрілів обсягом близько $1 млрд за рахунок підвищення ставки ПДВ на 1 відсотковий пункт (в.п.) – до 21%. Передбачалося, що міжнародні партнери додадуть ще $1-2 млрд, що дозволило б запустити програму з початку 2027 року через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) з лімітом компенсації у $10 млн та ставкою внеску 2%.

Проте така ініціатива викликала неоднозначну реакцію бізнесу: частина підприємців критикувала її через посилення тиску на легальний сектор та ризики для споживачів, тоді як окремі компанії, зокрема з прифронтових регіонів, підтримували створення фонду через брак інших інструментів захисту.