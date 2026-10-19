Обсяг валютних інтервенцій НБУ минулого тижня майже не змінився – 1,25 млрд грн

Національний банк України (НБУ) того тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $1,1 млн – до $1 млрд 249,9 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

За даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо операцій юридичних осіб із купівлі та продажу валюти збільшилося до $173,2 млн із $156,6 млн за аналогічний період позаминулого тижня, а загалом становило $692,7 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо зменшилося до $44,3 млн проти $46,9 млн за аналогічний період попереднього тижня, водночас купівля безготівкової валюти населенням всі дні перевищувала її продаж.

За підсумками минулого тижня офіційний курс гривні до долара майже не змінився – 44,8871 грн/$1 проти 44,8894 грн/$1 на його початку. При цьому у середу, 14 жовтня, гривня послабилася до історичного мінімуму – 45,0802 грн/$1.

На готівковому ринку курс купівлі долара послабився на 10 коп. – до майже 44,80 грн/$1, а курс продажу на 6 коп. – до 45,22 грн/$1.