Виробник приладдя для очищення води Ecosoft в Ірпені постраждав внаслідок ворожого удару

Виробничі потужності українського виробника обладнання для очищення води Ecosoft в Ірпені (Київська обл.) зазнали пошкоджень унаслідок чергової російської атаки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, оприлюднивши фото та відео наслідків влучання та руйнувань на території підприємства.

Офіційних коментарів від самої компанії щодо масштабів руйнувань, можливих постраждалих та впливу атаки на виробничий процес наразі не надходило. Також наразі невідомо, чи зазнав ураження новозбудований комплекс підприємства, зведення якого площею 7,5 тис. кв. м Ecosoft завершив у 2025 році.

Ecosoft (НВО "Екософт") – один з лідерів у сфері водоочищення в Україні, заснований у 1991 році. Підприємство з чисельністю близько 320 співробітників виготовляє побутові, комерційні та промислові системи фільтрації води й експортує продукцію у понад 60 країн світу. Компанія є частиною австрійської групи BWT (Best Water Technology) – провідного світового розробника водних технологій.

Під час окупації Ірпеня у 2022 році завод та склад готової продукції Ecosoft були повністю зруйновані, однак пізніше компанія відновила роботу за підтримки фонду USAID та Danish Development Assistance.

Навесні 2025 року виробник оголосив про завершення будівництва нового власного виробничо-складського комплексу в Ірпені площею 7,5 тис. кв. м. За даними Clarity Project, у 2024 році НВО "Екософт" отримало 168,11 млн грн чистого прибутку при чистому доході в 1,49 млрд грн.