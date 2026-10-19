Внаслідок російської атаки пошкоджено ТРЦ Cosmo Multimall та Mercure Kyiv Congress у Києві

Внаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня постраждав ТРЦ Cosmo Multimall, розташований поруч готель Mercure Kyiv Congress продовжує працювати.

Як повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ), за оприлюдненими фото, ТРЦ Cosmo Multimall (вул.Вадима Гетьмана, 6) зазнав значних руйнувань, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася. Інформація про масштаби збитків і можливих постраждалих наразі невідома. Команда торговельного центру офіційно не коментувала наслідки атаки.

Найбільше руйнувань зазнав блок "А" та "В" торгового центру. Зокрема, перехід між блоками сильно пошкоджено, проте сама конструкція мосту витримала і не обвалилася. Наразі перехід між блоками закритий. Перехід з корпусу в корпус буде здійснюватися по вулиці, зазначили в Cosmo Multimall у коментарі RAU. Блок "С" зазнав незначних руйнувань. За інформацією ТРЦ відомо, що пошкоджено один з кінозалів кінотеатру Kinoman та контактний зоопарк "Звірополіс", проте всі тварини живі, наразі відбувається їх евакуація. Є пошкодження вітрин магазинів Duna, Tommy Hilfiger, Roshen та інших. Також майже повністю зруйновано кафе CAO, яке розташовувалося у блоці "В". Його потрібно повністю відновлювати. Льодову арену Fifty Ice та гіпермаркет Ultramarket не зачепило.

В ТРЦ Cosmo Multimall планують вже сьогодні частково запустити деякі магазини, які не постраждали, в тому числі гіпермаркет. Також обіцяють, що впродовж тижня поступово будуть відновлюватися і інші магазини та заклади для відвідувачів. Суму втрат ще підраховують.

Розташований поруч готель Mercure Kyiv Congress, який входить по міжнародної мережі Accor, теж зазнав пошкоджень. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", пошкодження незначні (частина скління), на даний момент готель продовжує роботу.