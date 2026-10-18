МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного банку України Андрієм Пишним за участі заступниці міністра фінансів Ольги Зикової, на якій ще раз підтвердила непохитну підтримку України.

"Ми ще раз підтвердили непохитну підтримку України з боку МВФ, а також важливість продовження реформ та міжнародної підтримки для забезпечення стабільності та економічного зростання", – написала Георгієва у соцмережі X у неділю з щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

"Українська делегація у складі НБУ та Міністерства фінансів мала тривалу, відверту розмову. Питань чимало, і кожне потребує конкретних рішень", – у свою чергу написав за результатами зустрічі Пишний.

За його словами, найближчий пріоритет – до кінця року показати позитивні результати під час об'єднаного другого і третього перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Представники Нацбанку та Мінфіну зазначили кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", що дуже важливо, що Верховна Рада цього тижня ухвалила необхідні закон, бо без цього було б важко досягти позитивних результатів на перемовинах у Бангкоці.

"Критичне завдання – завчасно забезпечити надійне та передбачуване фінансування для України на 2027 рік. Детально обговорили наявні можливості та подальші кроки для забезпечення необхідних ресурсів", – зазначив також у пості Пишний.

Директор Європейського департаменту МВФ Матеуш Щурек, який також брав участь у останній зустрічі глави МВФ з українською делегаціє, напередодні на питання агентства "Інтерфакс-Україна" також наголосив, що необхідними умовами для успішного об'єднаного другого та третього перегляду програми EFF до кінця цього року є продовження реформ та гарантії фінансування від партнерів.

"Ми плануємо провести другий і третій перегляди програми до кінця поточного року. Звісно, це залежить від відновлення реформ, а також від надання партнерами гарантій фінансування", – сказав він.

Щурек зазначив, що вкрай важливим є прийняття законів та інших заходів в сферах мобілізації доходів та державного управління, бо це критично важливо для залучення подальшого фінансування від донорів, починаючи вже з 2026 року.

За даними агентства, у питанні підтвердження необхідного зовнішнього фінансування важливу роль також грають умови його надання, щоб не порушити боргову стійкість України в умовах вже значного рівня боргу.

Як повідомлялося, цього року під час щорічних зборів МВФ, які проходили 12-18 жовтня, українська делегація обговорювала з Фондом виконання нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд, яка була затверджена наприкінці лютого цього року та є частиною загального зовнішнього фінансування у 2026-2029 роках обсягом $136,5 млрд за базовим сценарієм.

У липні МВФ завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько $690 млн, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до $2,2 млрд. Водночас було зафіксовано порушення строків виконання частини структурних маяків програми. Оновлена за результатами першого перегляду програма EFF поповнилася вісьмома структурними маяками, сім з них – фіскальні.

Наразі йдеться про об'єднання другого та третього перегляду програми, щоб винести це питання на розгляд ради виконавчих директорів до грудня цього року разом зі схваленням виділення об'єднаного третього та четвертого траншів на загальну суму близько $1,65 млрд.

Глава Мінфіну Марченко зазначав, що до очікуваного візиту місії МВФ у листопаді бажано отримати підтвердження всіх джерел $52,6 млрд зовнішнього фінансування державного бюджету в 2027 році, тоді як наразі близько $32,6 млрд з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За словами Марченка, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов'язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні й наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на $17,5 млрд. Щодо залишку у приблизно $15 млрд, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття: двостороннє фінансування та гарантії, програми з міжнародними фінансовими організаціями.