Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку – Корецький

Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"До її роботи можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС", – написав він у Телеграмі у неділю.

Як зазначив прем'єр-міністр, ця комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду.

"Мінфін уже обрав радників для обох банків", – додав він.

За словами Корецького, завдання – створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків.

Як повідомлялось, Укргазбанк разом із Сенс Банком входять до переліку двох з п’яти державних банків, які плануються до приватизації. Укргазбанк у березні 2021 року отримав кредит EUR30 млн від IFC з можливістю подальшої конвертації в капітал. Наступним кроком для приватизації банку мав стати пошук фінрадника для банку, однак з початком повномасштабної війни цей процес зупинився, й лише цього року навесні Мінфін оголосив цей конкурс.