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Економіка

Завод Kromberg&Schubert в Луцьку зупинив роботу після ворожої атаки у п'ятницю – офіційна заява

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Завод німецького виробника комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ " (с.Рованці, Луцький р-н Волинської обл.), який 16 жовтня двічі зазнав руйнувань після ворожої дронової атаки, зупинив роботу.

"Робота підприємства зупинена. Наш безумовний пріоритет – безпека, життя та здоров'я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки", – йдеться в офіційній заяві на сторінці підприємства у Facebook в суботу.

Працівників завод просять залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками.

"Офіційну інформацію щодо повернення до роботи повідомимо на наших  внутрішніх каналах зв'язку, щойно це стане можливим", – йдеться у заяві.

Як повідомлялось, 16 жовтня голова Волинської облдержадміністрації Роман Романюк написав в телеграм, що в Луцьку двічі зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями, не називаючи компанію.

Водночас місцеві ЗМІ написали, що під атаку беспілотниками потрапив "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ".

Kromberg&Schubert розпочала свою роботу в Україні з м.Луцьк. Інвестиційну угоду з компанією було підписано у березні 2005 року, сума інвестицій склала EUR18 млн, передбачалося створення 3 тис. робочих місць. Продукція заводу постачається, зокрема, автовиробникам BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche.

Інший завод Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ" в Житомирі був декілька разів атакований ворогом в серпні і вересні поточного року, і після чергового прильоту наприкінці вересня через значні пошкодження був вимушений тимчасово призупинити роботу на невизначений термін.

Транснаціональна компанія Kromberg&Schubert, якій у 2027 році виповниться 125 років, є постачальником у сфері автомобільної індустрії. Має виробництво у багатьох країнах світу у більш ніж 40 локаціях та налічує понад 50 тис. співробітників.

Автори

Кореспондент · Машинобудування, легка і целюлозно-паперова промисловість, авторинок
Редактор · Політичні новини
#завод #луцьк #зупинка
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