Всі ключові об'єкти генерації Києва зазнали атак протягом останнього тижня – ексміністерка енергетики

РФ протягом останнього тижня нанесла удари по всім ключовим генеруючим об'єктам Києва, а також атакувала ключові підстанції НЕК "Укренерго", які забезпечують передачу електроенергії до столиці, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"Основний фокус ударів наразі зосереджений на Києві… Окрім того, ворог системно атакує ключові об'єкти "Укренерго", якими забезпечується передача електроенергії із заходу країни до центру, зокрема в Київ", – написала Буславець у Facebook.

Така інтенсивність атак, за словами ексміністерки, суттєво підвищує ризики тривалих перебоїв з електропостачанням та ставить під велике питання можливість стабільного забезпечення міста електроенергією в зимовий період.

"Особливе занепокоєння викликають наслідки атак для системи централізованого теплопостачання столиці, оскільки пошкодження теплоелектроцентралей створює ризики не лише для виробництва електроенергії, а й для своєчасного запуску тепла в будинки", – вважає вона.

З огляду на очікуване зниження температур, сезонне зростання споживання та високу ймовірність продовження російських ударів, ситуація, зокрема в Києві, залишається критично вразливою, стверджує Буславець.

Загалом подальше масштабування атак на генеруючі потужності та мережеву інфраструктуру може призвести до поглиблення дефіциту електроенергії та поширення обмежень електропостачання на інші регіони України.

За даними ексміністерки, наразі 8 енергоблоків АЕС, розташованих на неокупованих територіях, працюють в енергосистемі України. Один енергоблок ще залишається в плановому ремонті. Виробництво електроенергії ГЕС обмежено маловодністю. Виробництво електроенергії на ТЕС та ТЕЦ залишається низьким унаслідок атак на енергетичну інфраструктуру. Цілодобово тривають роботи з відновлення генеруючих потужностей після завданих пошкоджень.

Своєю чергою виробництво електроенергії ВДЕ поступово скорочується разом зі світловим днем.