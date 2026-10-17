Співзасновник "Нової пошти" розкритикував скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Ухвалений закон (№16051-1) щодо скасування пільги зі сплати податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150 негативно вплине на діяльність українського ритейлу, імпортерів та виробників, вважає співзасновник найбільшого поштово-логістичного оператора України "Нова пошта" , Володимир Поперешнюк.

"Люди не відмовляться від імпорту, а будуть витрачати більше грошей. В тому числі, будуть витрачати гроші на імпортні брокерські послуги, які "Нова пошта" буде надавати. Але на ритейл буде менше грошей", – заявив Поперешнюк під час заходу "Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV" у Києві у п'ятницю.

На його думку, альтернативи імпорту фактично немає, оскільки 99% товарів виробляються у світі, тоді як Україна становить лише 0,2% населення Землі.

У соціальній мережі Facebook Поперешнюк наголосив на тому, що замість підняття податків Україні необхідне їх зниження, а також дерегуляція та приватизація.

"Саме від умов ведення бізнесу напряму залежать наша обороноздатність, розвиток і справжня незалежність", – зазначив Поперешнюк.

Як повідомлялось, Верховна Рада 15 жовтня з третьої спроби ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №16051-1 щодо змін до Податкового кодексу про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі, які скасовують пільгу зі звільнення від податку для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150.

Реалізація положень закону у пакеті зі змінами до Митного кодексу (законопроєкт №15460) є умовою надання Україні чергового траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд. В рамках оновленого меморандуму з МВФ Україна мала прийняти цей закон до липня 2026 року, а у початковому варіанті – до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.

Закон передбачає запровадження особливих правил оподаткування ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), що ввозяться в міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу фізичних осіб, вартістю до EUR150, де відповідальними за нарахування та сплату податку визначено підприємства електронного інтерфейсу або їх посередників.

Водночас зберігається звільнення від ПДВ для невеликих партій некомерційного характеру вартістю до EUR45, які надсилаються від фізичних осіб фізичним особам без оплати, а також для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до EUR150 та товарів для безпеки й оборони (енергетичного обладнання й товарів для сил оборони).

Перед першим читанням під час представлення документу міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що реалізація норм дозволить додатково залучити до держбюджету близько 10 млрд грн на рік.