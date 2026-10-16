Портфель кредитів ПриватБанку аграріям становить близько 25 млрд грн – заступник голови правління

Портфель кредитів ПриватБанку аграріям наразі становить близько 25 млрд грн, майже 80% цієї суми припадає на кредити малим і мікроаграріям, повідомив заступник голови правління банку з питань управління ризиками Олексій Філіпов.

"З червня по серпень цього року тільки на оборотний капітал для аграріїв ми видали вже 1,5 млрд грн. Це, незважаючи на ті ризики галузі, більш ніж удвічі більше, ніж минулого року", – сказав він під час заходу "Бізнес і нові виклики. Діалоги з NV" у п'ятницю.

Він повідомив, що ПриватБанк змінив підходи до оцінки ризиків і тепер більше уваги приділяє операційній стійкості бізнесу, зокрема його залежності від одного виробничого майданчика, окремих постачальників, критичних працівників і ланцюгів постачання, а також наявності альтернативних джерел електроенергії.

"Ми не можемо більше покладатися на стандартну фінансову модель, як це було раніше. Зараз ми багато уваги приділяємо оцінці операційної стійкості бізнесу", – зазначив заступник голови правління.

В агросекторі банк також змінив моделі оцінки позичальників: якщо раніше вони базувалися на вже проданій або відвантаженій продукції, за яку очікується виручка, то тепер враховують також зібраний урожай.

"Фактично ми за клієнта будуємо його прогнозну фінансову модель і вже по ній можемо прийняти рішення про кредитування", – додав Філіпов.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року становили 983,82 млрд грн (22,8% від загального обсягу). Кредитний портфель банку за вісім місяців року зріс на 29,2% – до 212,66 млрд грн.