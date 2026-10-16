Микита: Україна за 9 місяців приєднала 1,9 ГВт нових енергетичних потужностей

В Україні за дев'ять місяців 2026 року приєднали 1,9 ГВт нових енергетичних потужностей, що становить понад 80% річного плану, повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

"Станом на зараз досягли показника в 1,9 ГВт приєднаної потужності. Це понад 80% річного плану", – написав Микита в Телеграм-каналі за результатами наради з керівниками обласних військових адміністрацій.

За його словами, під час наради основну увагу приділили роботі на місцях зі збільшення обсягів приєднаної потужності та зміцнення енергетичної стійкості регіонів. Громади працюють над розвитком децентралізованої системи енергогенерації за участю бізнесу та інвесторів.

Зокрема, за вказаний період приєднали понад 620 МВт потужностей вітрових електростанцій (ВЕС), понад 520 МВт когенераційних потужностей, а також понад 460 МВт сонячних електростанцій (СЕС) і понад 270 МВт СЕС приватних домогосподарств.

"Люди продовжують встановлювати автономні системи енергозабезпечення будинків, і ця динаміка тримається на високому рівні. Дякуємо очільникам ОВА, громадам, бізнесу та іншим за важливу для країни роботу в кожній окремій області", – інформує заступник керівника ОП у п'ятницю.