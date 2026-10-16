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Економіка

Павлишин офіційно приступив до роботи на посаді CNO в "Енергоатомі"

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Павло Павлишин, обраний за результатами проведеного наглядовою радою незалежного конкурсного відбору членом правління, директором з ядерної безпеки та експлуатації (Chief Nuclear Officer, CNO) НАЕК "Енергоатом", офіційно приступив до роботи на посаді, повідомила компанія.

"Ядерна та радіаційна безпека залишаються безумовним пріоритетом "Енергоатома". Вступ Павла Павлишина на посаду посилює професійне керівництво організацією, що здійснює експлуатацію ядерних установок, та зміцнює чітку управлінську відповідальність за безпечну й надійну експлуатацію наших атомних електростанцій", – прокоментувала голова наглядової ради "Енергоатома" Руміна Велші.

Автор

Редактор · Енергетика
#енергоатом #кадри
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