Інтерес українців до "єОселі" зростає, проте лише половина задоволена умовами програми – OLX

Частка українців, які планують скористатися державною програмою доступної іпотеки "єОселя", зросла до 47% у третьому кварталі 2026 року, проте лише половина опитаних задоволена умовами програми, свідчать результати дослідження Factum Group для "OLX Нерухомість".

"Частка тих, хто ще не користувався "єОселею", але планує це зробити, зросла з 36% у 2024 році до 47% у III кварталі 2026 року. Тобто інтерес до програми та намір скористатися нею зростають", – йдеться у повідомленні OLX.

Водночас оцінка умов програми поступово знижується: якщо наприкінці 2024 року умовами "єОселі" були задоволені 70% користувачів, у третьому кварталі 2025 року – 52%, то у третьому кварталі 2026 року – лише 50%.

Згідно з результатами опитування, лише 4% респондентів придбали житло за "єОселею". Втім, інтерес до купівлі житла за допомогою кредиту або розстрочки залишається стабільним: у третьому кварталі 2026 року такий варіант розглядають 37% опитаних проти 38% роком раніше, зазначає OLX.

Серед переваг кредиту чи розстрочки респонденти називають можливість швидше отримати житло (54%), наявність пільгових державних програм (44%), фіксовані місячні платежі у гривні (43%), поступову оплату (37%), вигідні умови (29%).

Крім того, 90% потенційних позичальників вважають прийнятною річну ставку не вище 5%, при цьому з них 45% назвали прийнятною ставку до 2%, ще 45% – у межах 3-5%.

За даними опитування, головним бар'єром перед купівлею житла в кредит для українців є небажання брати на себе боргові зобов'язання (48%), необхідність сплачувати відсотки (45%), нестабільна економічна ситуація та воєнні ризики (33%), невигідні кредитні умови (28%), недовіра до банків і кредитних установ (22%), відсутність стабільного доходу (21%).

Як зазначив OLX, за рік для потенційних позичальників важливішими стали не стільки нижчі ціни на житло, скільки власна фінансова стабільність, передбачуваний дохід і доступні умови кредитування.

"Якщо говорити саме про вирішальний фактор для купівлі житла в кредит або розстрочку, то на першому місці фінансова стабільність: 29% назвали зростання доходу або стабільну роботу. Для 17% ключовою була б нижча ставка, для 15% – надійна державна або соціальна програма з гарантіями, 12% назвали покращення економічної ситуації, а 9% – стабільнішу безпекову ситуацію. Ще 7% назвали вирішальними зміни в особистому житті, і лише 5% – зниження цін на нерухомість", – йдеться у повідомленні.

В цілому від купівлі нерухомості українців сьогодні стримує війна та пов'язані ризики (56%), високі ціни на нерухомість (53%), економічна невизначеність (42%), недостатній дохід та відсутність заощаджень (35%), високі ставки за кредитами (32%). Ще 18% зазначили, що надають перевагу оренді житла.

Згідно з опитуванням, 78% респондентів зазначили вплив частоти російських атак на плани щодо купівлі нерухомості: для 51% цей вплив є суттєвим, ще для 27% – частковим. Лише 15% відповіли, що атаки не впливають на їхні плани.

Дослідження проведене Factum Group для "OLX Нерухомість" у серпні 2026 року методом онлайн-опитування. Вибірка складає 450 респондентів віком 18-55 років із міст України з населенням понад 50 тис. осіб, за винятком тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій.