Внаслідок ворожої атаки повторно уражено підприємство Kromberg&Schubert в Луцьку – ЗМІ

Завод німецького виробника комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ " (с.Рованці, Луцький р-н Волинської обл.) постраждав внаслідок ворожої атаки безпілотниками, повідомляють місцеві ЗМІ.

За їх інформацією, в п'ятницю підприємство було атаковане двічі.

Як повідомлялося, голова Волинської облдержадміністрації Роман Романюк написав в телеграм, що в Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями, не називаючи компанію.

Інших офіційних підтверджень щодо ураження саме заводу Kromberg & Schubert наразі немає.

Як повідомлялось, інший завод Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Житомир" був декілька разів атакований ворогом в серпні і вересні поточного року, і після чергового прильоту наприкінці вересня через значні пошкодження був вимушений тимчасово призупинити роботу на невизначений термін.

Як повідомлялось, Kromberg&Schubert розпочала свою роботу в Україні з м.Луцьк. Інвестиційну угоду з компанією було підписано у березні 2005 року, сума інвестицій склала EUR18 млн, передбачалося створення 3 тис. робочих місць. Продукція заводу постачається, зокрема, автовиробникам BMW та Mercedes-Benz, Audi.

За даними ресурсу YouControl, у першому півріччі поточного року ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" збільшило чистий дохід на 15% порівняно з тим же періодом 2025 року – до 2,15 млрд грн, чистий прибуток скоротився на 19,4% – до 121,7 млн грн.

Транснаціональна компанія Kromberg&Schubert, якій у 2027 році виповниться 125 років, є постачальником у сфері автомобільної індустрії. Має виробництво у багатьох країнах світу у більш ніж 40 локаціях та налічує понад 50 тис. співробітників.