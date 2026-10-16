Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Внаслідок ворожої атаки повторно уражено підприємство Kromberg&Schubert в Луцьку – ЗМІ

2 хв читати
Додати як джерело

Завод німецького виробника комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ " (с.Рованці, Луцький р-н Волинської обл.) постраждав внаслідок ворожої атаки безпілотниками, повідомляють місцеві ЗМІ.

За їх інформацією, в п'ятницю підприємство було атаковане двічі.

Як повідомлялося, голова Волинської облдержадміністрації Роман Романюк написав в телеграм, що в Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями, не називаючи компанію.

Інших офіційних підтверджень щодо ураження саме заводу Kromberg & Schubert наразі немає.

Як повідомлялось, інший завод Kromberg&Schubert – "Кромберг енд Шуберт Житомир" був декілька разів атакований ворогом в серпні і вересні поточного року, і після чергового прильоту наприкінці вересня через значні пошкодження був вимушений тимчасово призупинити роботу на невизначений термін.

Як повідомлялось, Kromberg&Schubert розпочала свою роботу в Україні з м.Луцьк. Інвестиційну угоду з компанією було підписано у березні 2005 року, сума інвестицій склала EUR18 млн, передбачалося створення 3 тис. робочих місць. Продукція заводу постачається, зокрема, автовиробникам BMW та Mercedes-Benz, Audi.

За даними ресурсу YouControl, у першому півріччі поточного року ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" збільшило чистий дохід на 15% порівняно з тим же періодом 2025 року – до 2,15 млрд грн, чистий прибуток скоротився на 19,4% – до 121,7 млн грн.

Транснаціональна компанія Kromberg&Schubert, якій у 2027 році виповниться 125 років, є постачальником у сфері автомобільної індустрії. Має виробництво у багатьох країнах світу у більш ніж 40 локаціях та налічує понад 50 тис. співробітників.

Автор

Кореспондент · Машинобудування, легка і целюлозно-паперова промисловість, авторинок
#руйнування #луцьк #підприємство #krombergschubert
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати
МВФ та Світовий банк випустили "Бангкокський план" з 12 порад боротьби з кібершахрайством у цифрових фінансах

МВФ та Світовий банк випустили "Бангкокський план" з 12 порад боротьби з кібершахрайством у цифрових фінансах

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та керівництво Групи Світового банку (ГСБ) опублікували у середу "Бангкокський план" – високорівневу рамкову програму…

Читати