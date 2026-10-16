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Економіка

ТЦ "Екватор" та гіпермаркет "Демакс" у Рівному зазнали пошкоджень внаслідок ворожої атаки

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ТЦ "Екватор" у Рівному повідомив про припинення роботи у п'ятницю через падіння уламків БпЛА на його території, постраждалих немає.

"16 жовтня внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникло загоряння на території ТЦ. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють екстрені служби та працівники компанії для ліквідації наслідків", – повідомив ТЦ в Інстаграм.

Зазначається, що про відкриття ТЦ буде повідомлено додатково.

Крім того, у місті в п'ятницю пошкодження отримав будівельний гіпермаркет "Демакс", повідомила Українська рада торгових центрів. Про постраждалих поки не відомо.

#тц #рівне #атака
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