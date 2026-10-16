Усі шість бізнесів Smart Holding в Україні потерпають від ударів РФ, особливо газовидобуток – СЕО

Усі шість бізнесів Smart Holding в Україні зазнали тих чи інших втрат від війни, особливо під удари потрапляє газовидобуток, повідомив СЕО Групи Іван Герасимович.

"У групі сьогодні 55 "плюс" компаній в Україні, які структуровані в шість бізнесів, і кожен з них сьогодні має втрати і потерпає від атак русні. Перше – це газовидобуток. Ми мали цілеспрямовані ракетні атаки – було чотири ракети по наших активах на Харківщині, тоді 32 "шахеди", були комбіновані атаки. Вони б'ють і розбивають – ми шукаємо рішення, як поновити роботу", – сказав Герасимович під час заході "Діалоги з NV", організованому в Києві в п'ятницю.

Він також зазначив, що група за один тиждень вересня втратила в Запоріжжі два своїх великих ТЦ "Амстор" площею по 10 тис. кв. м.

При цьому Герасимович наголосив, що внаслідок недосконалих юридичних і санкційних механізмів група не може навіть отримати відшкодування від держави.

"Страхування нема. Виживаємо за рахунок власних ресурсів", – сказав він.

Водночас СЕО вкотре закликав розблокувати видобуток газу на полтавських активах групи, вказавши, що її втрати від військових ризиків були менші, ніж втрати для бюджету у вигляді податків через блокування видобутку в рамках застосування санкцій.

"Внаслідок того, що ми простоювали в Харкові, а тепер простоюємо в Полтаві, державний бюджет втратив 3,1 млрд грн. Зробіть щось, щоб розблокувати полтавський видобуток", – закликав Герасимович.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року були зупинені спецдозволи на газовидобуток активах Smart Energy в Харківській області. Через 1,5 року робота компаній була розблокована. Проте у січні 2025 року були зупинені спецдозволи на газовидобуток на полтавських активах Групи.

Рішення приймалися Держгеонадра на підставі застосування персональних санкцій, зокрема проти Proteas Trustee Services Limited та Proteas Trustees Limited, а також їхніх кіпрських акціонерів, котрі є довірчими керуючими трастів, до яких Вадим Новинський (власник групи) передав свої активи.

Smart Energy, яка входить до інвестиційної групи Smart Holding, реалізує проєкти з розвідки та промислового розроблення родовищ вуглеводнів і входила до п'ятірки найбільших приватних газовидобувників України, видобуваючи на початок повномасштабної російської воєнної агресії сумарно понад 1 млн куб. м газу на добу.

До початку війни запаси вуглеводнів на газовидобувних активах групи Smart Energy оцінювалися за категоріями С1+С2 обсягом: газ – 22,633 млрд куб. м, конденсат – 3,722 млн тонн.

Джерело: https://www.youtube.com/live/HX49a-Xkl3E