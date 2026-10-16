Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання для підтримки України, попередивши, що інакше РФ може отримати до них доступ і спрямувати кошти на фінансування війни.

"Ми маємо впевнитися, що всі ці активи, уся сума захищені і можуть дійсно бути використані. І повірте мені, якщо Європа не зробить цього кроку, і це все стосується саме безпеки, Путін знайде, як добратися до цих грошей. Далі він, звісно, використає активи, щоби профінансувати його війну проти нас і його операції проти вас", – сказав Зеленський на засіданні Європейської Ради у п'ятницю.

За його словами, вже можна побачити російські диверсії за участі дронів у Європі, зокрема, у аеропорту Лейпцига.

"Ми не можемо дозволити йому отримати більше грошей. Тому ми маємо вирішити питання російських заморожених активів, і нам, можливо, потрібне щось по типу окремого казначейського органу підконтрольного ЄС, щоби зменшити ризики, що активи будуть розморожені і поділені між тими, хто точно не хоче кращого для Європи чи кінця цієї війни", – наголосив він.