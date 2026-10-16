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Економіка

Україні потрібно буде ще щонайменше €70 млрд на наступний рік – Зеленський

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Україні потрібно буде ще щонайменше €70 млрд на наступний рік – Зеленський

Україні потрібно буде ще щонайменше €70 млрд на наступний рік, заявив президент України Володимир Зеленський, також закликавши європейських лідерів допомогти знайти цю підтримку.

"Війна буде коштувати 155 мільярдів євро наступного року, і нам треба ще щонайменше 70 мільярдів євро від вас на оборону, на зброю і на нашу стійкість. Це реалістична сума, і я прошу вас знайти цю підтримку", – сказав Зеленський на засіданні Європейської Ради у п'ятницю.

За його словами, Україна зупиняє більшість російських штурмів на фронті завдяки дронам, і перерізає російську логістику цими технологіями.

"Наші дрони допомагають послаблювати російську економіку. Прямо зараз ми могли б виробляти вдвічі чи втричі більше дронів, залежно від типу дрона, але у нас просто немає достатньо коштів на це", – пояснив президент.

Він закликав лідерів інвестувати в українську оборону, і в спільне виробництво дронів та інших систем озброєння у європейських країнах.

"Тому нам дійсно потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково на наступний рік", – підсумував він.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#війна #зеленський #фінанси #єс
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