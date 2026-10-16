Уряд поступово відновлює фінансування тимчасово призупинених видатків, зокрема для регіонів, – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що уряд поступово відновлює фінансування тимчасово призупинених видатків, зокрема для регіонів.

"Цього тижня парламент підтримав низку надважливих законопроєктів, які відкривають можливість для отримання частини міжнародної фінансової допомоги, необхідної для покриття дефіциту бюджету у 2026 році. Прискорюємо всі необхідні процедури, щоб кошти від партнерів надійшли якнайшвидше", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він наголосив, що від результативну роботу протягом наступних сесійних тижнів у парламенті залежить отримання міжнародної допомоги в повному обсязі та можливість подальшого відновлення вимушено призупинених видатків.

Як повідомлялося, 29 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

На поточному пленарному тижні серед іншого Верховна Рада: скасувала ПДВ-пільгу для посилок вартістю до EUR150 і внесла зміни до Митного кодексу для скасування цієї пільги; підтримала у 1-му читанні законопроєкт про обмеження вирахування відсотків за кредитами на рівні 30% EBITDA на вимогу МВФ та ЄС; ухвалила євроінтеграційний закон про базову соціальну допомогу; ухвалила необхідний для відкриття кластерів з ЄС закон щодо освітніх прав нацменшин.

Прем'єр також заявив, що до 15 жовтня Кабмін, як і обіцяв, ухвалив всі рішення, які були в зоні його відповідальності, для виконання зобов'язань перед партнерами і отримання міжнародного фінансування.

У свою чергу нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що від уряду ще очікується два законопроєкти: щодо реформи ДБР та щодо доступу до незалежної експертизи НАБУ та САП.