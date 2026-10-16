Останні удари РФ трохи погіршили сценарії на зиму – глава "Укренерго"

Останні удари РФ по енергетиці дещо погіршили розраховані НЕК "Укренерго" сценарії на зиму, оскільки було влучання в теплову генерацію, яка мала бути готовою до роботи в ОЗП, але про критичну ситуацію не йдеться, повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко.

"Уже гірше на поточний момент, тому що є влучання по ТЕС, які мали б бути готові до зими. Так, трохи гірше прогнозу, але не критично", – сказав Зайченко в коментарі інтерент-порталу "Енергореформа" в кулуарах форуму "Енергія бізнесу 2026" від Forbes Ukraine, який відбувся в Києві 14 жовтня.

При цьому він зауважив, що хоча за роки війни і населення, і бізнес підготувалися до життя і роботи в умовах відключень е/е, однак процеси власного енергозабезпечення варто продовжувати.

"Не перший рік усі живуть в умовах війни і розуміють, що потрібно думати про те, яким чином забезпечити себе у випадку втрати живлення від енергосистеми. Але й надалі бізнесу треба думати про те, щоб оптимізувати своє споживання електроенергії й забезпечити максимальну ефективність роботи в умовах обмежень", – сказав голова правління "Укренерго.

Відповідаючи на питання про наслідки можливої відсутності попереджень про атаки РФ балістичними ракетами, Зайченко зазначив, що "навряд це якось вплинуло би на поведінку компанії, яка оперує енергосистемою".

Як повідомлялося, на цьому ж заході Віталій Зайченко зауважив, що 14 жовтня відбулася одна з наймасованіших з початку війни атак РФ на об'єкти НЕК "Укренерго", спрямована насамперед на її електропідстанції, тому першочерговий виклик для компанії – можливість швидкого відновлення.