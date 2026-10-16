МВФ закликає Європу до активнішого зростання через реформи, що сприяють інноваціям, масштабуванню та стійкості

Європа краще, ніж очікувалося, переносить шок високих цін на енергоносії, викликаний затяжним конфліктом на Близькому Сході, у тому числі завдяки значним інвестиціям у "зелену" енергетику, але для пришвидшення зростання та відновлення конкурентоспроможності регіону потрібні реформи, що сприяють інноваціям, масштабуванню та стійкості, заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Матеуш Щурек.

"Фіскальне стимулювання підтримало зростання в Європі. Якщо дивитися в майбутнє, прогнози вказують на уповільнення його темпів, що пов'язано з усе ще дуже низьким потенціалом зростання. Узгоджені зусилля з проведення реформ принесуть користь", – сказав він на пресконференції на Щорічних зборах МВФ та групи Світового банку у Бангкоці у п'ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що у єврозоні (без урахування Ірландії) цього року очікується зростання ВВП на рівні 1,2%, а наступного – 1,1%, що, на жаль, загалом відповідає рівню потенціалу більшості розвинених економік Європи.

У країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи прогнозується зростання на рівні 2,2% у 2026 році з подальшим помірним прискоренням у 2027 році, але протягом попередніх двох десятиліть середній показник становив близько 3,5%, тож і тут також спостерігається уповільнення.

Щурек виділив три пріоритети. По-перше, продовження енергетичного переходу задля зміцнення стійкості, інвестиції в який стимулюватиме дотримання курсу в рамках системи торгівлі викидами ЄС, разом із подальшою інтеграцією розрізненого європейського енергетичного ринку.

По-друге, активне впровадження внутрішніх реформ і зміцнення єдиного ринку ЄС, бо це найкращий спосіб подолати низький рівень продуктивності в Європі, який выдстаэ выд зростання зарплат, сприяти розвитку інновацій, особливо в нових галузях, що швидко зростають.

По-третє, більшості країн знадобиться поєднання фіскальної консолідації та реформ, спрямованих на стимулювання економічного зростання, щоб забезпечити стійкість державного боргу, витрати на обслуговування якого суттєво зросли через вищі ставки, зазначив директор Європейського департаменту МВФ.

"Протекціоністські заходи в межах масштабної промислової політики можуть виграти час, але не забезпечити процвітання", – наголосив Щурек та констатував, що в умовах посилення конкуренції на експортних ринках частка Європи у світових обсягах прямих іноземних інвестицій скорочується.

На думку Щурека, Європі необхідний глибший і цілісніший єдиний ринок товарів і послуг, більш інтегровані ринки праці, капіталу та енергетики, бо саме це пояснює низький рівень продуктивності, наприклад, порівняно зі США, на який ще й тисне старіння населення.

"Чи вистачить політичної волі для координації цих реформ – адже деякі з них справді мають здійснюватися на європейському рівні – це, безумовно, одне питання. Інше полягає в тому, що багато з цих реформ можуть принести значну користь і завдяки інструментам на національному рівні. Отже, національні реформи є майже настільки ж важливими, як і реформи на рівні Європи", – вважає представник МВФ.

На його думку, багатьом країнам потрібне збільшення пропозиції робочої сили, й міграція може бути одним з варіантів, а також розвиток навичок, зменшення бюрократичних перешкод, покращення бізнес-середовища та зміна податкових систем.

"На європейському рівні справді спостерігаються позитивні зрушення та ознаки того, що багато бар'єрів поступово усуваються, хоча зробити належить ще чимало. Утім, загальне розуміння того, які реформи необхідні, вже існує", – констатував Щурек.