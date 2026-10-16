АРМА реалізує 100 залізничних вагонів російського походження

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізує 100 арештованих залізничних вагонів різних типів російського походження, повідомляється на сайті відомства.

Згідно із повідомленням, до складу активу входять 20 критих універсальних вагонів (для перевезення вантажів, що потребують захисту від атмосферних впливів), а також 80 напіввагонів (для транспортування промислових і сипких вантажів).

Вагони перебувають на залізничних станціях, які належать до регіональних філій АТ "Укрзалізниця".

"За результатами проведених оглядів встановлено, що їхній візуальний стан оцінюється як добрий або задовільний", – зазначається у повідомленні.