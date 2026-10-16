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Економіка

Дизель та газ продовжують зростати у ціні, UKRNAFTA відпустила ціну ДП+ понад 100 грн/л – моніторинг

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Дизель та газ продовжують зростати у ціні, UKRNAFTA відпустила ціну ДП+ понад 100 грн/л – моніторинг
Фото: pexels

Ціна дизельного пального обох видів, а також автогазу продовжує зростати, свідчить моніторинг низки мереж АЗК, який з лютого 2026 року проводить "Енергореформа".

Згідно з ним, на 16 жовтня ціна ДП виросла на 1-1,6 грн/л, ДП+ зріс на 1-2 грн/л. Як повідомлялося, 15 жовтня низка мереж АЗК перетнула позначку в 100 грн/л на звичайний ДП, ціну на який тривалий час утримувала на позначці 99,9 грн/л. Особливістю цього дня стало те, що державна мережа UKRNAFTA, яка є своєрідним "стримувачем" цін, встановила на ДП+ ціну в 100,9 грн/л.

Водночас автогаз знову зріс у ціні майже у всіх досліджуваних мереж – від 0,6 грн/л до 2 грн/л.

Ціни на пальне (середні) станом на 12:00 16 жовтня порівняно з 15 жовтня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум  (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л)
UKRNAFTA 88,90 (88,90) 91,90 (91,90) 98,90 (97,90) 100,90 (99,90) 47,90 (46,90)
UPG 88,90 (88,90) 91,90 (91,90) 99,90 (98,90) 101,90 (100,90) 49,90 (48,82)
OKKO 92,90 (92,90) 95,90 (95,90) 101,90 (100,90) 104,90 (103,90) 49,90 (49,90)
WOG 92,90 (92,90) 95,90 (95,90) 102,50 (100,90) 105,50 (103,90) 50,50 (49,90)
SOCAR 94,90 (94,90) 97,90 (97,90) 105,00 (104,00) 106,00 (105,00) 50,90 (48,90)

Як повідомлялося, низка українських мереж АЗК 25 вересня підняла ціну преміального дизелю вище 100 грн/л: ціна цього виду пального на WOG та OKKO з 99,9 грн/л піднялася до 102,9 грн/л, тим часом як ціна звичайного ДП зберігалася на рівні 99,9 грн/л.

Засновник та СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін тоді пояснив, що ціни дизпалива вже кілька днів тому мали б бути вищими за 100 грн/л, але є непублічне прохання від уряду стримувати їх.

21 вересня першою з АЗК "відпустила" ціну дизелю SOCAR – з тих пір у цій мережі пальне коштувало 103 грн/л та 104 грн/л відповідно ДП та ДП+.

8 жовтня директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозував, що протягом наступних 7-10 днів може здорожчати приблизно на 10% автогаз, світова ціна на який раптово пішла вгору.

Тоді він також звернув увагу на підвищення котирувань на дизель на лондонській біржі ICE до $1483/тонна (на понад $100/тонна), зазначивши, що такий стрибок перекреслив надії на стабілізацію цін на цей вид пального.

При цьому Куюн акцентував, що роздрібні ціни в мережах АЗК на звичайний дизель менші за гуртові, які, зокрема, в центральній частині країни становлять 101 грн/л. За його словами, за таких гуртів ціна на колонці має бути 105-106 грн/л мінімум. Водночас він вказав, що дефіциту пального в Україні немає.

Автори

Редактор · економіка
Редактор · Енергетика
#пальне #ціни #енергетика #укрнафта
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