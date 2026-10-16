Дизель та газ продовжують зростати у ціні, UKRNAFTA відпустила ціну ДП+ понад 100 грн/л – моніторинг

Ціна дизельного пального обох видів, а також автогазу продовжує зростати, свідчить моніторинг низки мереж АЗК, який з лютого 2026 року проводить "Енергореформа".
Згідно з ним, на 16 жовтня ціна ДП виросла на 1-1,6 грн/л, ДП+ зріс на 1-2 грн/л. Як повідомлялося, 15 жовтня низка мереж АЗК перетнула позначку в 100 грн/л на звичайний ДП, ціну на який тривалий час утримувала на позначці 99,9 грн/л. Особливістю цього дня стало те, що державна мережа UKRNAFTA, яка є своєрідним "стримувачем" цін, встановила на ДП+ ціну в 100,9 грн/л.
Водночас автогаз знову зріс у ціні майже у всіх досліджуваних мереж – від 0,6 грн/л до 2 грн/л.
Ціни на пальне (середні) станом на 12:00 16 жовтня порівняно з 15 жовтня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|UKRNAFTA
|88,90 (88,90)
|91,90 (91,90)
|98,90 (97,90)
|100,90 (99,90)
|47,90 (46,90)
|UPG
|88,90 (88,90)
|91,90 (91,90)
|99,90 (98,90)
|101,90 (100,90)
|49,90 (48,82)
|OKKO
|92,90 (92,90)
|95,90 (95,90)
|101,90 (100,90)
|104,90 (103,90)
|49,90 (49,90)
|WOG
|92,90 (92,90)
|95,90 (95,90)
|102,50 (100,90)
|105,50 (103,90)
|50,50 (49,90)
|SOCAR
|94,90 (94,90)
|97,90 (97,90)
|105,00 (104,00)
|106,00 (105,00)
|50,90 (48,90)
Як повідомлялося, низка українських мереж АЗК 25 вересня підняла ціну преміального дизелю вище 100 грн/л: ціна цього виду пального на WOG та OKKO з 99,9 грн/л піднялася до 102,9 грн/л, тим часом як ціна звичайного ДП зберігалася на рівні 99,9 грн/л.
Засновник та СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін тоді пояснив, що ціни дизпалива вже кілька днів тому мали б бути вищими за 100 грн/л, але є непублічне прохання від уряду стримувати їх.
21 вересня першою з АЗК "відпустила" ціну дизелю SOCAR – з тих пір у цій мережі пальне коштувало 103 грн/л та 104 грн/л відповідно ДП та ДП+.
8 жовтня директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозував, що протягом наступних 7-10 днів може здорожчати приблизно на 10% автогаз, світова ціна на який раптово пішла вгору.
Тоді він також звернув увагу на підвищення котирувань на дизель на лондонській біржі ICE до $1483/тонна (на понад $100/тонна), зазначивши, що такий стрибок перекреслив надії на стабілізацію цін на цей вид пального.
При цьому Куюн акцентував, що роздрібні ціни в мережах АЗК на звичайний дизель менші за гуртові, які, зокрема, в центральній частині країни становлять 101 грн/л. За його словами, за таких гуртів ціна на колонці має бути 105-106 грн/л мінімум. Водночас він вказав, що дефіциту пального в Україні немає.