Світовий ринок праці за 10-15 років зможе запропонувати лише 400 млн місць 1,2 млрд нових працівників – глава СБ

На світовий ринок праці протягом наступних 10-15 років вийдуть 1,2 млрд молодих людей, тоді як, за прогнозами, він зможе запропонувати лише близько 400 млн робочих місць, вирішення цієї проблеми потребує нових підходів, заявив президент Групи Світового банку (ГСБ) Аджай Банга на пленарному засіданні в рамках Щорічних зборів ГСБ у Бангкоці у п'ятницю.

"Два взаємопов'язані виклики, над вирішенням яких ми працюємо: максимально ефективне використання обмежених ресурсів… і водночас допомога країнам у створенні робочих місць у великих масштабах", – зазначив Банга, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що за три роки під його керівництвом Світовий банк йшов проти вітру, який не вщух: конфлікти тривають, фіскальний простір звузився, борговий тягар зріс, вартість товарів першої необхідності – від енергоносіїв до добрив – залишається високою, й тим часом розгортається демографічна трансформація.

На думку Банги, ці завдання необхідно вирішувати у комплексі, й майбутнє розвитку залежатиме від здатності об'єднати державні фінанси, приватні інвестиції, благодійні кошти та технології навколо конкретних потреб кожної країни.

"Державні кошти там, куди ринки ще не можуть дістатися. Приватний капітал там, де він здатен створювати робочі місця та масштабуватися. Філантропія, що бере на себе початкові ризики й відкриває шлях для нових ідей. Технології, завдяки яким кожен долар стає ефективнішим", – пояснив він.

Зі свого боку Група Світового банку скоротила підготовку проектів з 19 місяців до дев'яти, замінили 153 показники системи оцінок на 22, зосереджені на впливі, збільшили фінансування "оплата за результат" приблизно з однієї третини до половини та збільшила свої кредитні можливості на більш ніж $100 млрд за десятиліття. Окрім того портфель спільного фінансування з багатосторонніми банками розвитку потроївся за два роки до приблизно 250 проектів, які потребують фінансування на суму $138 млрд.

Щодо збільшення зайнятості, то, за його словами, розроблена стратегія базується на трьох стовпах. По-перше, фізична та людська інфраструктура: роботодавцям потрібні електроенергія, вода, транспорт та цифрові зв'язки, а людям – охорона здоров'я, освіта та навички. Минулого року ГСБ виділила на ці фонди $40 млрд – майже третину фінансування.

По-друге, регуляторна та політична визначеність, бо бізнес будь-якого розміру залежить від сильних інституцій, належного управління та чітких правил – від простіших дозволів до передбачуваного земельного законодавства. Тож минулого року 30% фінансування банку підтримували політичні та інституційні реформи.

Третім стовпом Банга назвав масштаб, заради нарощення якого необхідно знімати бар'єри для інвестицій приватного бізнесу – від валютного ризику до доступу до фінансування – та посилити інструменти для їх подолання: гарантії, акціонерний капітал та фінансування в місцевій валюті.

"Саме так ми залучаємо більше приватного капіталу до розвитку. У 2022 фінансовому … ми мобілізували приблизно $35 млрд приватного капіталу. Минулого року – $112 млрд від інвесторів зі 110 країн. Поряд із нашим власним фінансуванням, загальний обсяг фінансування перевищив $230 млрд", – констатував очільник ГСБ.

Він уточнив, що мобілізація майже потроїлася в країнах з рівнем доходу нижче середнього, учетверо – в країнах з рівнем доходу вище середнього та більш ніж удвічі по всій Африці, але ще є проблема в країнах з низьким рівнем доходу, де мобілізація утримувалася на рівні приблизно $3 млрд. За словами Банги, вирішити цю ситуацію планується через стратегію, орієнтовану на малий та середній бізнес.

На думку президента ГСБ, також значну роль може зіграти практичний, або "малий", штучний інтелект (ШІ): покращити врожайність для фермера, адаптувати навчання для вчителя, приймати більш обґрунтовані рішення медку, охопити нових клієнтів підприємцю, тому ГСБ допомагає країнам створювати електропостачання, підключення та доступ до відповідних пристроїв.

Банга також повідомив про плани групи збільшити обсяги діяльності в сфері критично важливих мінералів вп'ятеро протягом наступних п'яти років.

Щодо фінансової інженерії, то президент ГСБ повідомив про роботу шести багатосторонніх банків над розробкою уніфікованих підходів до оцінки, оформлення, структурування та передачі інвестицій. Завдяки цьому ГСБ зможе передавати свої проєкти іншим інвесторам, вивільняючи свій капітал для наступного проєкту.

"Якщо такий підхід поширити на різні установи та ринки, це започаткує щось значно масштабніше: новий клас активів для інвестування в розвиток країн з економікою, що формується. Якщо ми все зробимо правильно, розмір нашого балансу більше не обмежуватиме наші амбіції – і ми назавжди змінимо траєкторію розвитку", – наголосив на важливості проєкту Банга.

Підсумовуючи, президент ГСБ висловив сподівання, що за активної спільної роботи прогноз дефіциту у 800 млн робочих місць не буде реалізований.