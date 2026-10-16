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Економіка

Кабмін розширив програму малих грантів для надавачів соцпослуг

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Кабмін розширив програму малих грантів для надавачів соцпослуг

Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження програми малих грантів для надавачів соціальних послуг та збільшив максимальну суму гранту до 65 тис. дол, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Згідно з повідомленням, до переліку послуг, на які можна отримати грантове фінансування, додано: реінтеграцію дітей та сімей, які повернулися після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій; екстрене (кризове) втручання; послуги тимчасового відпочинку для прийомних батьків та батьків-вихователів, які опікуються дітьми з інвалідністю; денний догляд за дітьми з інвалідністю без обмежень щодо підгрупи інвалідності.

Зазначається, що малі гранти працюють у 10 областях і Києві, а участь у проєкті беруть 130 територіальних громад.

"Від початку проєкту соціальними послугами охоплено майже 57 тисяч людей. Малі гранти допомоги громадам запровадити нові послуги й розширити ті, які вже працювали. Тепер важливо поширити цей досвід, щоб підтримка була доступною більшій кількості сімей", – йдеться в повідомленні міністерства.

Проєкт реалізується за підтримки уряду Великої Британії в межах SPIRIT у співпраці з Мінсоцполітики, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ в Україні. Адмініструє проєкт ГО "Єднання".

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#гранти #проєкт #соцпослуги
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