Бізнес у III кварталі суттєво погіршив очікування ділової активності – НБУ

Бізнес у третьому кварталі 2026 року суттєво погіршив очікування щодо ділової активності на наступні 12 місяців: індекс ділових очікувань (ІДО) знизився до 100,8% зі 107,0% у другому кварталі, повідомив Національний банк України (НБУ).

"Респонденти чекали на зменшення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні та зазначили про несприятливу перспективу фінансово-економічного розвитку власних підприємств", – зазначив регулятор.

Позитивні очікування щодо ділової активності зберегли підприємства 11 опитаних областей і більшості видів діяльності. Бізнес позитивно оцінює майбутні інвестиційні видатки на машини, обладнання та інвентар, загальні обсяги реалізації продукції власного виробництва та інвестиції в будівельні роботи, тоді як оцінки фінансово-економічного стану та майбутньої кількості працівників є негативними.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються головним чинником, що стримує нарощування виробництва підприємствами, суттєвим обмеженням також є брак кваліфікованих працівників.

Бізнес погіршив очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні у наступні 12 місяців: баланс відповідей становив -11,9% проти 7,6% у II кварталі. Негативні очікування продемонстрували підприємства всіх опитаних видів економічної діяльності, крім енерго- та водопостачання, де змін не очікують.

Інфляційні очікування майже не змінилися: очікувана річна інфляція на горизонті 12 місяців становить 11,5% порівняно з 11,6% у попередньому кварталі. Воєнні дії та їх наслідки назвали головним проінфляційним чинником 85,5% респондентів, що на 4,9 в.п. більше, ніж у другому кварталі.

Курсові очікування дещо посилилися: середній прогнозований курс гривні становить 46,90 грн/$1 та 54,85 грн/EUR1 порівняно з 46,12 грн/$1 та 54,42 грн/EUR1 у попередньому кварталі.

Оцінки поточного фінансово-економічного стану підприємств погіршилися: баланс відповідей становив -7,0% проти -5,1% у попередньому кварталі. Очікування щодо фінансово-економічного стану на наступні 12 місяців також погіршилися – до -4,3% з 2,4%.

Підприємства продовжують очікувати зростання обсягів реалізації продукції, зокрема на зовнішньому ринку, але значно нижчими темпами: баланси відповідей становили 4,0% і 2,0% відповідно проти 18,4% і 17,0% у другому кварталі. Найбільше зростання реалізації на внутрішньому ринку очікують підприємства енерго- та водопостачання, на зовнішньому – будівництва.

Очікування щодо інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар залишаються позитивними, але послабилися: баланс відповідей становив 10,4% проти 15,5% у другому кварталі. Оцінки інвестицій у будівельні роботи також залишилися позитивними – 0,5% проти 2,1%.

Компанії, що залучають іноземні інвестиції, продовжують очікувати зростання їх обсягів, хоча нижчими темпами: баланс відповідей становив 7,8% проти 8,9%. Частка тих, хто планує залучати такі інвестиції, зросла до 21,4% з 20,3%.

Оцінки щодо кількості працівників погіршилися: баланс відповідей становив -6,7%. Скорочення персоналу очікують підприємства всіх опитаних видів діяльності, крім категорії "інші", найбільше – добувної промисловості.

Потреба в позикових коштах найближчим часом дещо послабилася порівняно з другим кварталом – 32,6% проти 35,3%, тоді як частка тих, хто планує брати банківські кредити, майже не змінилася – 35,6% проти 36,0%.

Частка підприємств, які планують залучати кредити в національній валюті, зросла до 86,9% з 80,8%. Високі ставки та наявність інших джерел фінансування залишаються головними причинами відкладення кредитування – 45,5% і 42,0% відповідей відповідно.

За результатами опитування, частка компаній, які планують залучати кошти за кордоном, зросла до 7,9% з 6,5%. Оцінки жорсткості умов доступу до банківських кредитів поліпшилися: баланс відповідей становив 11,6% проти 13,9% у попередньому кварталі.

Опитування проводилося з 30 липня до 28 серпня 2026 року серед 664 підприємств із 21 регіону країни.

У вибірці 21,2% підприємств торгівлі, 18,8% – переробної промисловості, 14,5% – сільського господарства, 13,7% – транспорту та зв'язку, 5,9% – добувної промисловості, 5,0% – енерго- та водопостачання, 3,3% – будівництва та 17,6% – інших видів діяльності. Серед респондентів 29,5% великих, 37,7% середніх і 32,8% малих підприємств.