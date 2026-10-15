Банки провели платежі для внесення застав до ВАКС на понад 141 млн грн у серпні-вересні – Пишний

Українські банки у серпні-вересні провели 527 операцій із внесення застав на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) на загальну суму понад 141 млн грн, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний у подкасті "Слідкуй за грошима" ГО "AML Hub".

"Навряд чи можна казати, що система не функціонує", – сказав він.

За словами Пишного, з 527 операцій 178 були готівковими на суму 64 млн грн, ще 349 – безготівковими на 77 млн грн.

При цьому станом на 10 жовтня банки провели на рахунок ВАКС платежі ще на 4,5 млн грн.

"Тому казати про те, що система на сьогоднішній день не приймає – приймає", – зазначив голова регулятора.

На тлі останніх корупційних скандалів до таких платежів зросла увага, а в окремих банках посилили відповідні системи контролю.

Пишний водночас наголосив, що це не має призводити до фактичної відмови банків від ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.

"У режимі онлайн Національний банк нічого не дозволяє, не забороняє", – сказав Пишний.

Рішення щодо конкретних операцій ухвалюють самі банки, враховуючи інформацію про клієнта, його транзакційну історію, економічну активність і рівень ризику.

Нацбанк, своєю чергою, у межах нагляду та перевірок оцінює, наскільки системи внутрішнього контролю банків і застосування ризик-орієнтованого підходу відповідають вимогам законодавства.

Пишний повідомив, що центробанк на тлі останніх подій посилив наглядовий фокус на цьому напрямі, щоб зібрати інформацію та оцінити фактичну практику проведення таких операцій.

Як повідомлялося, у вересні народний депутат Вадим Столар заявив про відмови банків переказувати 300 млн грн для внесення визначеної ВАКС застави, а захист ексзаступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої повідомляв про відмови 15 банків прийняти платежі для внесення застави за неї. 24 вересня ВАКС зобов'язав НБУ розібратися з такими відмовами.

Нацбанк тоді заявив, що не надавав банкам вказівок або рекомендацій автоматично відмовляти у проведенні операцій із внесення застави.