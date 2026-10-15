Cередній тариф готелів Буковеля у вересні зріс на 20,6% – Hotel Matrix

Заповнюваність готелів Буковеля у вересні становила 57% проти 61% роком раніше, при цьому середній тариф (ADR) зріс на 20,6%, до 7128 грн проти 5952 грн у вересні 2025 року, повідомила пресслужба проєкту готельної аналітики Hotel Matrix агентству "Інтерфакс-Україна".

RevPAR (виручка на доступний номер на день) у Буковелі підвищився на 12,2% – до 4081 грн у вересні-2026 проти 3 636 грн у вересні-2025.

Львів єдиний з міст, який показав зростання рівня заповнюванності, за результатами вересня він 72% порівняно з 67% роком раніше. У Києві заповнюваність знизилась несуттєво – до 37% з 38% у вересні-2025, а ось в Одесі – до 28% з 38% роком раніше.

Середній тариф підвищився за рік у Львові на 4% – до 3681 грн, у Києві – на 32%, до 3441 грн порівняно з 2605 грн у вересні-2025, в Одесі – на 1,6%, до 3385 грн.

RevPAR (виручка на доступний номер на день) у Львові становив 2658 грн, що на 12,4% вище, ніж роком раніше. У Києві цей показник підвищився на 27,5% – до 1267 грн порівняно з 994 грн у вересні-2025. В Одесі зафіксовано зниження на 25% RevPAR, до 947 грн проти 1 269 грн у вересні-2025.

Hotel Matrix – вебпродукт готельної аналітики, над створенням якого працюють фахівці з Польщі та України. Його запустили в травні 2020 року. Зараз до Hotel Matrix підключено 200 готелів.