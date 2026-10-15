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Економіка

Власні джерела енергозабезпечення мають 25-30% бізнес-клієнтів YASNO – СЕО

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Орієнтовно 25-30% бізнес-клієнтів енергопостачальника YASNO мають проєкти енергонезалежності, що є дуже високим показником, повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко.

"Гадаю, наших клієнтів, які подбали про свою енергонезалежність, приблизно, 25-30%. Я кажу більше про середній і великий бізнес, бо з малим немає персональних зв'язків. Але у нього варіантів небагато – це генератори, і він підготувався до відключень раніше за всіх", – сказав Коваленко у коментарі "Енергореформі" у кулуарах форуму "Енергія бізнесу-2026" від Forbes Ukraine, який відбувся у Києві у середу.

За його словами, це дуже великий показник, тим паче враховуючи, що у деяких клієнтів технічно неможливо реалізувати такі проєкти, у деяких інші причини. Коваленко додав, що ще приблизно 30% клієнтів завершують роботу над проєктами забезпечення власною генерацією.

"Те, що зробив бізнес за останні три роки, це дуже багато і дуже важливо", – резюмував СЕО.

Водночас він звернув увагу, що енергопостачальнику зараз також доводиться активно працювати над захистом своїх цифрових продуктів, оскільки щодня здійснюються ті чи інші кібер-атаки.

Згідно з інформацією на сайті YASNO, у постачальника понад 64 тис. клієнтів-юросіб, а також понад 2,5 млн побутових клієнтів.

Як повідомлялося з посиланням на Коваленка з цього ж заходу, постачальник енергоресурсів YASNO розраховує створити до кінця року разом з міжнародними партнерами фонд обсягом до EUR100 млн для реалізації проєктів енергонезалежності та енергорефективності бізнесу.

Автори

Редактор · економіка
Редактор · Енергетика
#енергозабезпечення #бізнес
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