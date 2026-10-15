YASNO завершує створення партнерського фонду на EUR100 млн для реалізації проєктів з енергонезалежності бізнесу – СЕО

Постачальник енергоресурсів YASNO розраховує створити до кінця року разом з міжнародними партнерами фонд обсягом до EUR100 млн для реалізації проєктів енергонезалежності та енергорефективності бізнесу, повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко.

"Ми на фінальній стадії створення такого фонду. Йдеться про гарантований обсяг до EUR100 млн. Ці гроші підуть нашим клієнтам, які хочуть побудувати у себе "сонце" або батарейки, але не мають чи не хочуть витрачати свої гроші", – сказав Коваленко у коментарі "Енергореформі" в кулуарах форуму "Енергія бізнесу-2026" від Forbes Ukraine, який відбувся у Києві у середу.

Він пояснив, що компанія на ці кошти від партнерів будуватиме для клієнтів сонячну генерацію чи системи накопичення енергії, а через деякий час це обладнання переходить, як по договору лізингу, в користування замовників.

"Вигода партнера – окрім невеликої фінансової, це їхнє бажання допомогти українському бізнесу трохи швидше нарощувати енергонезалежність та енергоефективність", – вказав Коваленко.

Як він зазначив, зараз відбувається оформлення юридичних документів з кількома партнерами, серед яких фінансові інституції.

"Думаю, наприкінці цього року ми публічно про це повідомимо. Але робити заявки можна вже зараз. Адже реалізація проєкту займає певний час", – додав СЕО YASNO.

Він не став називати партнерів до остаточного створення фонду.