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Економіка

Експорт агропродукції у жовтні зберігається на рівні біля 50% від можливого

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Експорт агропродукції у жовтні зберігається на рівні біля 50% від можливого

Україна за 13 днів жовтня експортувала 1,125 млн тонн аграрної продукції – близько 50% від очікуваних обсягів на цей період, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький журналістам у четвер.

"Наразі темп залишається аналогічним, яким вже сформований десь з кінця вересня – 50% від потреби", – зазначив він.

За його словами, наразі українська логістика працює на межі фізичних можливостей, тому суттєвого збільшення обсягів перевезень найближчим часом не очікується.

Міністр уточнив, що зернових культур було експортовано 670 тис. тонн, олійних культур – 184 тис. тонн, соняшникової олії – 138 тис. тонн, шротів – 132 тис. тонн.

В умовах обмеженої пропускної спроможності логістичних маршрутів Мінагрополітики підтримує пріоритетність експорту продукції з доданою вартістю, зазначив Висоцький.

Він також наголосив, що попри складнощі з логістикою, внутрішній ринок продовольства продовжує функціонувати.

"Довгострокового дефіциту продовольства немає. Наявні канали продажу продовжують працювати, а Мінагрополітики підтримує постійний зв'язок із представниками роздрібної торгівлі", – зауважив міністр.

За його словами, у разі виникнення проблем із постачанням окремих продуктів Мінагрополітики готове посилювати взаємодію між торговельними мережами, виробниками та профільними асоціаціями, щоб узгоджувати потреби ринку й обсяги поставок.

Автор

Редактор · від економіки до політики
#агроекспорт #статистика
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