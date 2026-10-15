"Кернел" та NASA Harvest завершили тестування технології супутникового моніторингу сівозміни на 87 полях України

Агрохолдинг "Кернел" спільно з міжнародною науковою ініціативою NASA Harvest повідомили про завершення тестування технології супутникового моніторингу сівозміни, що було проведено на 87 українських полях.

Згідно з релізом "Кернел", дослідницька група за участю Страсбурзького університету, ЄБРР та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) завершила тестування технології, у межах якого агрохолдингом було передано дані 87 українських полів, які є пілотом власного вуглецевого проєкту та проходять незалежну міжнародну валідацію.

Зазначається, що науковці проаналізували поля компанії у Сумській та Чернігівській областях, відтворили історію сівозмін за кілька років та зафіксували використання сталих практик.

В агрохолдингу пояснили, що метою такого проєкту є створення цифрового інструменту, що дозволить дистанційно підтверджувати дотримання сталих агропрактик за кілька років.

Серед іншого, такий підхід спростить залучення фінансування від міжнародних партнерів та роботу на ринку ЄС.

Окремо в агроходлингу навели дані, що частка випадків, коли на одному полі два роки поспіль вирощувалася одна й та сама культура, скоротилася з 16,5% у 2017-2020 роках до 0,8% у 2021-2025 роках. Крім того, на більшості досліджуваних полів сформувалася послідовна ротація різних культур.

У "Кернел" наголосили, що відповідна регулярна зміна дозволяє зберігати родючість ґрунту та зменшувати ризики погіршення його здоров'я.

"Ми на власному прикладі знаємо, наскільки складним може бути процес підтвердження сталих агропрактик. Українським агровиробникам потрібні прості та надійні способи підтверджувати дотримання ринкових вимог і європейських стандартів. Саме у цьому ми бачимо практичну цінність такої співпраці", – цитується у релізі керівниця напрямку сталого розвитку "Кернел " Марти Трофімової.

Крім того, у компанії повідомили, що наступний етап охоплюватиме визначення способів обробітку ґрунту та площ під сидеральними і покривними культурами.

У майбутньому, розробники планують маcштабувати систему супутникового аналізу на всю Україну, йдеться у повідомленні.

NASA Harvest – консорціум NASA з питань глобального продовольчого балансу та сільського господарства в межах чого, програма впроваджує супутникові спостереження та розробляє аналітичні інструменти для оцінки врожайності, структури посівів і сталості агровиробництва.

Агрохолдинг "Кернел" – один із найбільших світових виробників (біля 6%) та експортерів (біля 10%) соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Його земельний банк становить 530 тис. га. Холдинг має найбільшу в Україні приватну мережу зерносховищ одноразовою ємністю зберігання 2,1 млн тонн та найбільший приватний парк вагонів для перевезення зерна у 3,3 тис. шт. Його потужності з переробки насіння соняшнику становлять 4 млн тонн на рік.

За підсумками дев'яти місяців 2026 ФР "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, виторг збільшив на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.