На Хмельницькій АЕС розпочато перевірку готовності до зими

Комісія АТ "НАЕК "Енергоатом" та Державна інспекція енергетичного нагляду України 12 жовтня розпочала на Хмельницькій АЕС роботу з перевірки готовності філії виробничого підрозділу "ВП ХАЕС" до надійної та безперебійної роботи під час осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.

"Експерти комісії ретельно оцінюють виконання організаційно-технічних заходів, аналізують технічний стан обладнання, будівель та інфраструктури, а також перевіряють рівень підготовки персоналу до функціонування в умовах знижених температур", – повідомили в "Енергоатомі".

Як заявив генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра, його підприємство забезпечило прозорий доступ до всіх процесів, щоб експерти могли об'єктивно оцінити стан справ і зорієнтувати колектив станції на те, що ще варто вдосконалити.