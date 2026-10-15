Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

На Хмельницькій АЕС розпочато перевірку готовності до зими

1 хв читати
Додати як джерело
На Хмельницькій АЕС розпочато перевірку готовності до зими

Комісія АТ "НАЕК "Енергоатом" та Державна інспекція енергетичного нагляду України 12 жовтня розпочала на Хмельницькій АЕС роботу з перевірки готовності філії виробничого підрозділу "ВП ХАЕС" до надійної та безперебійної роботи під час осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.

"Експерти комісії ретельно оцінюють виконання організаційно-технічних заходів, аналізують технічний стан обладнання, будівель та інфраструктури, а також перевіряють рівень підготовки персоналу до функціонування в умовах знижених температур", – повідомили в "Енергоатомі".

Як заявив генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра, його підприємство забезпечило прозорий доступ до всіх процесів, щоб експерти могли об'єктивно оцінити стан справ і зорієнтувати колектив станції на те, що ще варто вдосконалити.

Автор

Редактор · економіка
#підготовка #хмельницька_аес
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ та Світовий банк випустили "Бангкокський план" з 12 порад боротьби з кібершахрайством у цифрових фінансах

МВФ та Світовий банк випустили "Бангкокський план" з 12 порад боротьби з кібершахрайством у цифрових фінансах

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та керівництво Групи Світового банку (ГСБ) опублікували у середу "Бангкокський план" – високорівневу рамкову програму…

Читати
ЄС виділив Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ EUR228 млрд, закликає долучатися – єврокомісар

ЄС виділив Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ EUR228 млрд, закликає долучатися – єврокомісар

Обсяг підтримки України з боку Європейського Союзу з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року досяг EUR228 млрд, повідомив член Є…

Читати