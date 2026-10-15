ДМЗ готується до виробничої кампанії після ліквідації наслідків обстрілу

ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ, раніше – "Дніпрококс"), що входить до DCH Steel групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, підготувало обладнання у прокатному цеху №2 до проведення чергової виробничої кампанії.

Згідно з публікацією у корпоративній газеті DCH Steel у четвер, виконано підтримувальний ремонт подини крокуючих та стаціонарних балок нагрівальної печі №2 цеху, замінено пальниковий блок у третій зоні та прогорілу кладку склепіння у зонах із другої по четверту.

При цьому уточнюється, що на крокуючих балках печі встановили нові опорні ролики механізму переміщення та відремонтували напрямні. У другій зоні нагрівальної печі замінили конфузор (пристрій для подавання газоповітряної суміші). З прокатного цеху № 1 перенесли пневматичні ємності (ресивери) та встановили їх для компресора зіштовхувача з нагрівальної печі. Наразі прокладають трасу подачі повітря до ресиверів.

Проведено також інші роботи.

Також повідомляється, що DCH Steel в січні-вересні поточного року сплатила 431,5 млн грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Зокрема, рудник "Суха Балка" відрахував 302,6 млн грн податків, серед найбільш вагомих платежів: 142,8 млн грн – рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин; 62,3 млн грн – єдиний соціальний внесок; 55 млн грн – податок на доходи фізичних осіб; 16,6 млн грн – орендна плата за землю; 15,3 млн грн – військовий збір.

ДМЗ за 9 місяців 2026 року сплатив 128,9 млн грн податків і зборів, зокрема 65,5 млн грн – орендної плати за землю; 27,6 млн грн – єдиного соціального внеску; 25,7 млн грн – податку на доходи фізичних осіб; 7,1 млн грн – військового збору.

Як повідомлялось, ДМЗ оговтується після ворожої атаки – внаслідок удару балістичними ракетами окупантами в ніч на 5 вересня були пошкоджені промислові та адміністративні об'єкти підприємства, обійшлось без постраждалих.

ДМЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату та виробів з них. Група DCH 1 березня 2018 року підписала договір про купівлю у Evraz Дніпровського метзаводу.