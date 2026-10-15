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Економіка

Україні для інтеграції до ЄС потрібно обмежити вплив олігархів – голова Кредобанку

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Повноцінна інтеграція України до Європейського Союзу (ЄС) неможлива без реформ і обмеження впливу олігархів на державу, вважає голова правління Кредобанку Якуб Карновський.

"Олігарх – це не просто заможний підприємець. Олігарх вибудовує зв'язок із державою та впливає на політику", – сказав він в інтерв'ю на сайті Sestry.eu.

За словами Карновського, українське олігархічне середовище є неоднорідним, а після початку війни його представники поводилися по-різному.

"Коли почалася війна, якщо говорити образно й дещо спрощено, одні олігархи зрадили, а інші виявилися українськими патріотами й стали на правильний бік", – зазначив він.

Виконувати вимоги для євроінтеграції під час війни складніше через обмежену прозорість і зосередженість держави на обороні.

"Корупційні скандали, про які ми чуємо, викрило саме українське громадянське суспільство", – додав Карновський.

Він наголосив, що відповідні схеми розкрили й висвітлили українські журналісти, назвавши це своєрідним "щепленням", яке суспільство виробило собі саме, та свідченням того, що Україна "складає цей іспит".

Кредобанк входить до переліку системно важливих банків України, який щороку визначає регулятор, застосовуючи до них посилений нагляд. Його єдиним акціонером є державний PKO Bank Polski.

За словами банкіра, у 2025 році банк отримав понад PLN150 млн прибутку та забезпечив власнику "солідну віддачу на капітал".

Як свідчать дані Нацбанку, станом на 1 вересня 2026 року Кредобанк із активами 81,47 млрд грн посідав 14-е місце серед 59 банків України.

Автор

Кореспондент · Фінансовий сектор
#кредобанк #реформи #олігархи
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