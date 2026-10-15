Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Рада ратифікувала угоди про технічне та фінансове співробітництво з урядами Іспанії та Чехії

1 хв читати
Додати як джерело
Рада ратифікувала угоди про технічне та фінансове співробітництво з урядами Іспанії та Чехії

Верховна Рада ратифікувала угоди про технічне та фінансове співробітництво з урядами Іспанії та Чехії.

За законопроєкти (№№0392, 0395) проголосували в цілому відповідно 242 та 249 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Як зазначається у пояснювальних записках до законопроєктів, угоди спрямовані на створення рамкових умов для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Іспанії та Чехії.

Угоди визначають види та форми надання допомоги (передача ноу-хау, тренінги, консультації, постачання обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій, надання грантів) та механізми погодження проєктів технічної та фінансової допомоги.

Реалізація угод сприятиме здійсненню реформ у сфері європейської інтеграції, зміцненню двосторонніх відносин, технічній та фінансовій співпраці між державами для сталого економічного і соціального розвитку.

Угода між урядами України та Королівства Іспанія про технічне та фінансове співробітництво була підписана 18 березня 2026 року в Мадриді.

Угода між урядами України та Чеської Республіки про технічне та фінансове співробітництво була підписана 25 червня 2026 року в м. Гданськ.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#ратифікація #рада
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ та Світовий банк випустили "Бангкокський план" з 12 порад боротьби з кібершахрайством у цифрових фінансах

МВФ та Світовий банк випустили "Бангкокський план" з 12 порад боротьби з кібершахрайством у цифрових фінансах

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та керівництво Групи Світового банку (ГСБ) опублікували у середу "Бангкокський план" – високорівневу рамкову програму…

Читати
ЄС виділив Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ EUR228 млрд, закликає долучатися – єврокомісар

ЄС виділив Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ EUR228 млрд, закликає долучатися – єврокомісар

Обсяг підтримки України з боку Європейського Союзу з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року досяг EUR228 млрд, повідомив член Є…

Читати