Верховна Рада ратифікувала угоди про технічне та фінансове співробітництво з урядами Іспанії та Чехії.

За законопроєкти (№№0392, 0395) проголосували в цілому відповідно 242 та 249 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Як зазначається у пояснювальних записках до законопроєктів, угоди спрямовані на створення рамкових умов для залучення технічної та фінансової допомоги з боку Іспанії та Чехії.

Угоди визначають види та форми надання допомоги (передача ноу-хау, тренінги, консультації, постачання обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій, надання грантів) та механізми погодження проєктів технічної та фінансової допомоги.

Реалізація угод сприятиме здійсненню реформ у сфері європейської інтеграції, зміцненню двосторонніх відносин, технічній та фінансовій співпраці між державами для сталого економічного і соціального розвитку.

Угода між урядами України та Королівства Іспанія про технічне та фінансове співробітництво була підписана 18 березня 2026 року в Мадриді.

Угода між урядами України та Чеської Республіки про технічне та фінансове співробітництво була підписана 25 червня 2026 року в м. Гданськ.