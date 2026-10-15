Рада внесла зміни до Митного кодексу для скасування ПДВ-пільги для посилок вартістю до EUR150

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №15460 щодо змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, який доповнює прийнятий раніше №16051-1 (зміни до Податкового кодексу) щодо оподаткування ПДВ посилок вартістю до EUR150.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні парламенту у четвер, 15 жовтня, після тривалого обговорення рішення ухвалити документ в цілому підтримали 249 нардепів за необхідного мінімуму 226 голосів, проти було четверо, а 11 утрималися.

Під час голосування правка щодо будівництва ВЕС в Карпатах була відхилена.

Документ визначає особливості застосування валютних курсів для нарахування та сплати ПДВ за операціями дистанційного продажу, зокрема використання офіційного курсу НБУ на день отримання коштів продавцем або курсу ЄБРР для підприємств електронного інтерфейсу – нерезидентів. Закон встановлює повноваження митників та системи управління ризиками щодо контролю товарів вартістю до EUR150 без зайвого втручання, а також визначає порядок декларування посилок операторами поштового зв'язку чи експрес-перевізниками через тимчасові та додаткові реєстри.

Закон також закріплює момент виникнення обов'язку зі сплати ПДВ за операціями з дистанційного продажу з дати отримання продавцем або іншою особою на його користь коштів в оплату вартості товарів, покладаючи відповідальність на підприємства електронного інтерфейсу чи їхніх посередників. Такі компанії зобов'язані ставати на облік у митних органах як платники ПДВ із присвоєнням унікального облікового коду, вести деталізовані облікові записи для перевірок та надавати забезпечення у вигляді опційної індивідуальної гарантії на рівні еквівалента EUR100 тис.

Окрім цього закон запроваджує перехідний період із початком через 45 днів після опублікування рішення Кабміну про готовність системи, упродовж якого оператори, експрес-перевізники та платники податків звільняються від адміністративної відповідальності за несвоєчасну чи неповну сплату ПДВ за посилками до EUR150 терміном на один рік за умови повної сплати податку.

Для реалізації положень закону Кабінет Міністрів та міністерства мають здійснити перегляд або прийняття 9 нормативно-правових актів.

У четвер, 15 жовтня, парламент з третьої спроби 252 голосами ухвалив закон (законопроєкт №16051-1) про зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі, який скасовує пільгу зі звільнення від ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150.

Перед цим розгляд відповідних змін супроводжувався труднощами: зокрема, 1 вересня парламент відхилив законопроєкт №15460 та відправив його на доопрацювання (раніше у травні також провалювався законопроєкт №12360 щодо митних KPI, який містив аналогічні норми). Реалізація цих законів у пакеті є структурним маяком програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) для отримання третього траншу на суму близько $0,7 млрд, а також умовою надання другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу на EUR3,7 млрд у межах Позики на підтримку України (Ukraine Support Loan). Набрання чинності новими нормами передбачено з 1 липня 2027 року, після технічного запровадження автоматизованої сплати податків міжнародними маркетплейсами. Сумарні додаткові надходження до державного бюджету від скасування ПДВ-пільги оцінюються на рівні близько 10 млрд грн на рік.

Крім того, до закону про зміни до Податкового кодексу включено правку щодо довічного статусу колишніх політично значущих осіб (PEP) із мінімум 12 місяцями посиленого контролю після звільнення та індивідуальною оцінкою ризиків від банків (для розблокування підписання іншого закону предизентом України – законопроєкту №15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ, що є бенчмарком програми з МВФ), а також норму про зниження ставки ПДФО для здачі квартир в оренду з 18% до 5%.