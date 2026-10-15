Велика Британія надасть 17 млн фунтів стерлінгів на відновлення конфайнменту на ЧАЕС

Уряд Великої Британії надасть 17 млн фунтів стерлінгів на відновлення Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду в четвер.

"Сьогодні канцлер казначейства та міністр закордонних справ Великої Британії оголосили про виділення 17 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт Чорнобильської атомної електростанції", – заявив британський уряд.

Таким чином, підтримка з боку Великої Британії стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у співпраці з урядом України та донорами з країн "Великої сімки".

"Ця підтримка дозволить профінансувати найважливіші ремонтні роботи з відновлення герметичності та вентиляції конструкції, а також продовжити термін її експлуатації", – йдеться у повідмоленні.

Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС було пошкоджено внаслідок удару російського безпілотника у лютому 2025 року. За попередніми оцінками ЄБРР, вартість його відновлення становить близько EUR500 млн.

Раніше про готовність долучитися до фінансування відновлення НБК заявили Європейська комісія, ФРН, США та Королівство Норвегія.