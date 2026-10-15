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Велика Британія надасть 17 млн фунтів стерлінгів на відновлення конфайнменту на ЧАЕС

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Велика Британія надасть 17 млн фунтів стерлінгів на відновлення конфайнменту на ЧАЕС
Фото: https://www.facebook.com/

Уряд Великої Британії надасть 17 млн фунтів стерлінгів на відновлення Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду в четвер.

"Сьогодні канцлер казначейства та міністр закордонних справ Великої Британії оголосили про виділення 17 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт Чорнобильської атомної електростанції", – заявив британський уряд.

Таким чином, підтримка з боку Великої Британії стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у співпраці з урядом України та донорами з країн "Великої сімки".

"Ця підтримка дозволить профінансувати найважливіші ремонтні роботи з відновлення герметичності та вентиляції конструкції, а також продовжити термін її експлуатації", – йдеться у повідмоленні.

Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС було пошкоджено внаслідок удару російського безпілотника у лютому 2025 року. За попередніми оцінками ЄБРР, вартість його відновлення становить близько EUR500 млн.

Раніше про готовність долучитися до фінансування відновлення НБК заявили Європейська комісія, ФРН, США та Королівство Норвегія.

#чаес #конфайнмент #фінансування #відновлення
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