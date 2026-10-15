ЄСПЛ відкрив провадження за шістьма заявами інкасаторів Ощадбанку проти Угорщини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відкрив провадження за шістьма заявами українських інкасаторів Ощадбанку проти Угорщини щодо незаконного затримання та катувань, повідомив банк у четвер.

"Ми і надалі будемо послідовно відстоювати інтереси наших співробітників та захищати не лише права людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права", – заявив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

За даними фінустанови, ЄСПЛ офіційно зареєстрував справи та присвоїв номери заявам, поданим 5 липня 2026 року. Аналогічна процедура очікується щодо сьомого інкасатора.

Заяви стосуються ймовірного порушення статті 3 Європейської конвенції з прав людини щодо заборони катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, а також ст. 5 щодо права на свободу та особисту недоторканність.

Як повідомлялося, 5 березня 2026 року під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом Угорщини (TEK) на автомагістралі М5 було затримано два інкасаторські автомобілі Ощадбанку та сімох інкасаторів, які перевозили з Австрії до України $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золотих зливків. Інкасаторів згодом звільнили та повернули в Україну.

У травні Угорщина повернула Україні кошти й цінності Ощадбанку в повному обсязі. У серпні Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) припинила кримінальне провадження щодо перевезення коштів і дорогоцінних металів через відсутність складу кримінального правопорушення.

За результатами розслідування угорські правоохоронці встановили законне походження коштів і золота та підтвердили, що вони належали Ощадбанку і були придбані в межах міжбанківських операцій з Raiffeisen Bank International AG (Австрія).