"Укрнафта" шукає підрядників для виконання робіт із захисту АЗК

UKRNAFTA проводить відкритий моніторинг ринку та запрошує кваліфікованих підрядників надати комерційні пропозиції щодо виконання робіт із захисту автозаправних станцій компанії, повідомило АТ "Укрнафта" в четвер.
"Йдеться про 72 об'єкти у Київській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській та Харківській областях", – поінформувала компанія.
Моніторинг проводиться на майданчику SmartTender
"Укрнафта" приймає пропозиції до 15:00 19 жовтня 2026 року.
Технічна документація та детальні умови участі опубліковані на майданчику SmartTender.