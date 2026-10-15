Україна та Молдова розширять співпрацю у постачанні газу та електроенергії – Шмигаль

Україна та Молдова готують спільний документ щодо подальшого співробітництва в енергетиці, насамперед у сферах транспортування природного газу спільним газовим коридором та можливості імпорту додаткових обсягів електроенергії.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль в Телеграм-каналі після зустрічі з прем'єр-міністром Васіле Тофаном у межах робочого візиту до Молдови.

"Одна з ключових тем – проходження зимового періоду. Україна та Молдова стикаються зі спільними викликами в роботі електроенергетичних систем та питанні забезпечення природним газом", – зазначив він.

Сторони також скоординували спільні кроки для розв'язання проблемної ситуації на річці Дністер.

"Ще один важливий напрям – пришвидшення транзиту пального через територію Молдови. Йдеться про скорочення черг автомобільних цистерн на кордоні та забезпечення оперативного постачання пального в Україну", – написав Шмигаль.

Сторони також порушили питання спрощення процедур на українсько-молдовському кордоні. Обговорили запровадження практики спільного контролю в пунктах пропуску та організацію відповідних двосторонніх консультацій.

Своєю чергою під час зустрічі Шмигаля з міністром енергетики Молдови Доріном Жунгієту вони обговорили залучення додаткових обсягів електроенергії.

"Спільно з молдовськими колегами працюємо над розширенням пропускної здатності наших інтерконекторів. Це забезпечує альтернативні маршрути передачі електроенергії в аварійних ситуаціях, що особливо важливо в умовах постійних російських обстрілів", – поінформував перший віцепрем'єр.

Водночас, за повідомленням пресслужби Кабінету міністрів Молдови, прем'єр-міністр країни Василе Тофан планує наприкінці жовтня відвідати Київ для проведення переговорів щодо постачання з України природного газу та електроенергії, про що йшлося за підсумками його зустрічі зі Шмигалем у Кишиневі в середу.

12 жовтня Тофан заявив, що уряд Молдови обговорюватиме з керівництвом України можливість укладення довгострокового контракту на постачання природного газу.

"Досі діяв мораторій на експорт газу з України. Зовсім недавно було започатковано ініціативу щодо скасування цього мораторію (…) Обсяги, доступні для експорту, не дуже великі. Я чув цифри близько 500 млн кубометрів газу, приблизно стільки ж нам знадобиться за газовий рік", – сказав він.

Молдовський прем'єр розраховує, що Україна запропонує Молдові конкурентну ціну на газ у разі укладення довгострокового, на 3-5 років, контракту.