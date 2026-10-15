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Економіка

"Звичайний" дизель в низці мереж перетнув позначку в 100 грн/л – моніторинг

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"Звичайний" дизель в низці мереж перетнув позначку в 100 грн/л – моніторинг

Ціна "звичайного" дизельного пального в низці мереж АЗК перетнула позначку в 100 грн/л та на 1 грн/л зросла ціна преміального дизелю, а також суттєво подорожчав автогаз, свідчить моніторинг, який проводить інтернет-портал "Енергореформа".

Згідно з ним, OKKO та WOG встановили на стелах на ДП+ ціну в 100,9 грн/л. UPG – таку ж ціну на ДП+. Разом з UKRNAFTA вони продовжують тримати звичайний ДП на позначці "до 100 грн/л" – 98,9 грн/л та 97,9 грн/л відповідно.

UKRNAFTA також не наважується відпустити ДП+.

Водночас автогаз зріс у ціні у всіх досліджуваних мережах – від 1,6 грн/л до майже 4 грн/л.

Ціни на пальне (середні) станом на 9:00 15 жовтня порівняно з 8 жовтня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум  (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л)
UKRNAFTA 88,90 (88,90) 91,90 (91,90) 97,90 (97,90) 99,90 (99,90) 46,90 (43,40)
UPG 88,90 (88,90) 91,90 (91,90) 98,90 (97,90) 100,90 (99,90) 48,82 (44,90)
OKKO 92,90 (92,90) 95,90 (95,90) 100,90 (99,90) 103,90 (102,90) 49,90 (46,90)
WOG 92,90 (92,90) 95,90 (95,90) 100,90 (99,90) 103,90 (102,90) 49,50 (47,90)
SOCAR 94,90 (94,90) 97,90 (97,90) 104,00 (103,00) 105,00 (104,00) 48,90 (46,90)

Як повідомлялося, низка українських мереж АЗК 25 вересня підняла ціну преміального дизелю вище 100 грн/л: ціна цього виду пального на WOG та OKKO з 99,9 грн/л піднялася до 102,9 грн/л, тим часом як ціна звичайного ДП зберігалася на рівні 99,9 грн/л.

Засновник та СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін тоді пояснив, що ціни дизпалива вже кілька днів тому мали б бути вищими за 100 грн/л, але є непублічне прохання від уряду стримувати їх.

21 вересня першою з АЗК "відпустила" ціну дизелю SOCAR – відтоді у цій мережі пальне коштувало 103 грн/л та 104 грн/л відповідно ДП та ДП+. 

8 жовтня директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозував, що протягом наступних 7-10 днів може подорожчати приблизно на 10% автогаз, світова ціна на який раптово пішла вгору.

Тоді він також звернув увагу на підвищення котирувань на дизель на лондонській біржі ICE до $1483/тонна (на понад $100/тонна), зазначивши, що такий стрибок перекреслив надії на стабілізацію цін на цей вид пального.

При цьому Куюн акцентував, що роздрібні ціни в мережах АЗК на звичайний дизель менші за гуртові, які, зокрема, в центральній частині країни становлять 101 грн/л. За його словами, за таких гуртів ціна на колонці має бути 105-106 грн/л мінімум. Водночас він вказав, що дефіциту пального в Україні немає.

Автор

Редактор · Енергетика
#пальне #ціни #дизель
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