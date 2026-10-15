"Звичайний" дизель в низці мереж перетнув позначку в 100 грн/л – моніторинг

Ціна "звичайного" дизельного пального в низці мереж АЗК перетнула позначку в 100 грн/л та на 1 грн/л зросла ціна преміального дизелю, а також суттєво подорожчав автогаз, свідчить моніторинг, який проводить інтернет-портал "Енергореформа".
Згідно з ним, OKKO та WOG встановили на стелах на ДП+ ціну в 100,9 грн/л. UPG – таку ж ціну на ДП+. Разом з UKRNAFTA вони продовжують тримати звичайний ДП на позначці "до 100 грн/л" – 98,9 грн/л та 97,9 грн/л відповідно.
UKRNAFTA також не наважується відпустити ДП+.
Водночас автогаз зріс у ціні у всіх досліджуваних мережах – від 1,6 грн/л до майже 4 грн/л.
Ціни на пальне (середні) станом на 9:00 15 жовтня порівняно з 8 жовтня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|UKRNAFTA
|88,90 (88,90)
|91,90 (91,90)
|97,90 (97,90)
|99,90 (99,90)
|46,90 (43,40)
|UPG
|88,90 (88,90)
|91,90 (91,90)
|98,90 (97,90)
|100,90 (99,90)
|48,82 (44,90)
|OKKO
|92,90 (92,90)
|95,90 (95,90)
|100,90 (99,90)
|103,90 (102,90)
|49,90 (46,90)
|WOG
|92,90 (92,90)
|95,90 (95,90)
|100,90 (99,90)
|103,90 (102,90)
|49,50 (47,90)
|SOCAR
|94,90 (94,90)
|97,90 (97,90)
|104,00 (103,00)
|105,00 (104,00)
|48,90 (46,90)
Як повідомлялося, низка українських мереж АЗК 25 вересня підняла ціну преміального дизелю вище 100 грн/л: ціна цього виду пального на WOG та OKKO з 99,9 грн/л піднялася до 102,9 грн/л, тим часом як ціна звичайного ДП зберігалася на рівні 99,9 грн/л.
Засновник та СЕО Prime Group Дмитро Льоушкін тоді пояснив, що ціни дизпалива вже кілька днів тому мали б бути вищими за 100 грн/л, але є непублічне прохання від уряду стримувати їх.
21 вересня першою з АЗК "відпустила" ціну дизелю SOCAR – відтоді у цій мережі пальне коштувало 103 грн/л та 104 грн/л відповідно ДП та ДП+.
8 жовтня директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозував, що протягом наступних 7-10 днів може подорожчати приблизно на 10% автогаз, світова ціна на який раптово пішла вгору.
Тоді він також звернув увагу на підвищення котирувань на дизель на лондонській біржі ICE до $1483/тонна (на понад $100/тонна), зазначивши, що такий стрибок перекреслив надії на стабілізацію цін на цей вид пального.
При цьому Куюн акцентував, що роздрібні ціни в мережах АЗК на звичайний дизель менші за гуртові, які, зокрема, в центральній частині країни становлять 101 грн/л. За його словами, за таких гуртів ціна на колонці має бути 105-106 грн/л мінімум. Водночас він вказав, що дефіциту пального в Україні немає.