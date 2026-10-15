Інвестгрупа ICU суттєво погіршила макропрогноз для України: очікує падіння ВВП на 0,6% у 2026р та 1,9% у 2027р

Інвестиційна група ICU, яка у червні цього року погіршила прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році до 0,8% з 1,2%, тепер очікує його падіння цього року на 0,6%, а наступного – на 1,9%.

"Українська економіка проходить найбільш складний період із 2022 року, оскільки тривають масовані російські атаки на промислові підприємства, а також складську та транспортну інфраструктуру. Негативні ефекти від прямих втрат активів бізнесом посилюються високою економічною невизначеністю та зупинкою чорноморських транспортних шляхів", – зазначається у публікації на сайті інвестгрупи.

ICU вважає, що велику частку завданої шкоди не буде компенсовано, допоки триває війна, тож економіка скорочуватиметься в четвертому кварталі цього року та у 2027 році, але зазначає, що падіння ВВП буде обмеженим, адже за десятиліття війни з Росією структура економіки змінилася – суттєво зросла частка послуг та сектору оборони.

Інвестгрупа також погіршили прогноз інфляції: замість 9-10%, які вже досягнуті за результатами вересня, тепер вона очікує 12% за результатами цього року та повернення до однознакових показників лише в третьому кварталі 2027 року та 8,2% за його результатами.

"Різке прискорення інфляції практично повністю пояснюється тиском на собівартість продукції через ускладнення логістики та здорожчанням пального. З урахуванням нових ризиків ми очікуємо, що НБУ може підняти облікову ставку ще на 50 б.п. – до 16,5% до кінця року і потім утримуватиме цей рівень до кінця першого півріччя 2027 року", – зазначили в ICU.

На думку аналітиків, на цьому етапі ефективність трансмісійний механізму суттєво погіршилася, адже комерційні процентні ставки практично не реагували на зміну облікової ставки за останні кілька місяців.

В інвестгрупі також звертають увагу, що дефіцит зовнішніх рахунків (без урахування зовнішньої допомоги) продовжує зростати. Експорт упав через блокування морських транспортних шляхів, тоді як імпорт стрімко зростає, оскільки уряд нарощує закупівлі імпортної зброї та комплектуючих, які фінансуються оборонною складовою Ukraine Support Loan (USL) від ЄС. За оновленим прогноз торгівельний дефіцит цього року зросте до $87,4 млрд (38,8% ВВП) з $55,8 млрд (26% ВВП) минулого року, а наступного знизиться до $74,3 млрд (32,2% ВВП).

В ICU вважають, що пільгове зовнішнє фінансування, попри значні затримки, має бути достатнім, щоб компенсувати дефіцит зовнішніх рахунків до кінця 2027 року, а отже НБУ матиме достатньо можливостей для контролю над валютним ринком та обмінним курсом.

"Ми очікуємо продовження тренду до помірної девальвації гривні й убачаємо курс на рівні 45,8 грн/$1 наприкінці цього року та дещо вище 49,0 грн/$1 (49,2 грн/$1) наприкінці 2027 року", – йдеться у документі.

Згідно з ним, резерви НБУ цього року зростуть до $59,7 млрд з $57,3 млрд торік, а наступного зменшаться до $53,2 млрд.

Щодо бюджетної сфери, то в ICU прогнозують її контрольованість у четвертому кварталі цього року, але звертають увагу на значні виклики наступного року, бо для фінансування дефіциту бюджету необхідно буде додатково віднайти понад $25 млрд.

"Як і в попередніх звітах, ми припускаємо, що баланс безпекових ризиків не зміниться в середньостроковій перспективі: мирна угода не буде підписана, але й територіальні здобутки ворога будуть дуже обмежені", – наголошується також у прогнозі.

Як повідомлялося, провідна українська інвестиційна компанія Dragon Capital минулого тижня також суттєво погіршила свій макропрогноз: тепер вона очікує зниження ВВП на 0,5% цього року та на 1,0% наступного, тоді як до ескалації війни у липні цього року оцінювала можливе зростання цього року в 1,5%, наступного – у 0,5%.

Світовий банк минулого тижня погіршив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%, але зберіг оцінку зростання цього року 1,2%, а ЄБРР наприкінці вересня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році до 1,5%, у 2027-му – до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко наприкінці вересня повідомив, що допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027 рік у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану – з 1,3% до 0,8-1%, а на 2026 рій – до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6%.

Національний банк України (НБУ) знизив оцінку зростання реального ВВП на цей рік до 1,1-1,2% порівняно з оцінкою 1,8% наприкінці липня цього року, але вже анонсував суттєве погіршення прогнозу наприкінці жовтня.

Джерело: https://icu.ua/research/riziki-suttyevo-zrosli