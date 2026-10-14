РФ не піде на жодне енергетичне перемир'я, оскільки робить ставку на знищення енергосистеми – ексглава "Укренерго"

Росія не піде ні на яке енергетичне перемир'я, оскільки у неї одна ціль – знищити Україну, і для перемоги у війні вона робить стратегічну ставку на знищення української енергосистеми, вважає ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ні, я не вірю ні в енергетичне перемир'я, ні в якесь інше. Ні за яких умов! У нас є ворог, який хоче нас знищити. Яке там енергетичне перемир'я? Про що ці мрійники говорять? Треба максимально спричиняти для росіян шкоду і максимально захищати свої болючі точки, однією з яких є енергосистема", – сказав він у коментарі Енергореформі в кулуарах форуму "Енергія бізнесу-2026" від Forbes Ukraine, який відбувся в Києві.

"Росіяни роблять стратегічну ставку на знищення нашої енергосистеми. Вони так війну хочуть виграти, а ми говоримо про якісь перемир'я", – наголосив він.

Зі свого боку голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус вважає енергетичне перемир'я малоймовірним.

"Я можу оцінювати ймовірність настання того чи іншого сценарія. На мою думку, вірогідність того, що буде повне енергетичне перемир'я є низькою. Ближче до нуля, а не до 100%", – сказав Герус в коментарі Енергореформі на цьому ж заході.