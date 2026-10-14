Посіви озимих зернових досягли 67,2% від прогнозу та на 9,5% перевищили минулорічні

Українські аграрії станом на 14 жовтня засіяли озимими зерновими культурами 3 млн 391,1 тис. га, або 67,2% прогнозованої площі, озимим ріпаком – 1 млн 90,6 тис. га, або 98,7%, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на своєму сайті у середу.

Зокрема, пшеницею та тритикале (гібрид пшениці та жита – ІФ-У) засіяно 3 млн 51,5 тис. га (67,2% від прогнозу), ячменем – 272,7 тис. га (45,9%), житом – 66,9 тис. га (87,2%).

За тиждень посіви зернових збільшилися на 870,9 тис. га, тоді як тижнем раніше – на 925,7 тис. га.

Порівняно із посівами зернових на цю дату минулого року (3 млн 98,0 тис. га, або 62% від прогнозу) цього року вони більші в цілому на 9,5%, у тому числі під пшеницею – на 8,2%, під ячменем – на 22,8%, під житом – на 22,1%.

Щодо ріпаку, то минулого року в подібний тиждень посівні площі під ним вже не зростали, тоді як цього року вони збільшилися ще на 49,7 тис. га порівняно із 22,9 тис. га за попередній тиждень. Тож посіви вже на 10,7% більші за минулорічні.

Мінагрополітики уточнило, що за площами посіву озимих зернових лідирують: Миколаївська область – 402 тис. га (пшениця та тритикале – 315,5 тис. га, ячмінь – 85 тис. га, жито – 1,5 тис. га), Дніпропетровська область – 364,8 тис. га (пшениця та тритикале – 327,4 тис. га, ячмінь – 36 тис. га, жито – 1,4 тис. га) та Кіровоградська область – 282,2 тис. га (пшениця та тритикале – 272,3 тис. га, ячмінь – 9,9 тис. га).

Посівна озимих культур, тис. га

Культура 23.09.26 30.09.26 07.10.26 14.10.26 % від прогнозу % від показника на цю дату торік пшениця та тритикале 662,4 1424,2 2252,5 3051,5 67,2 108,2 ячмінь 53,1 124,2 209,9 272,7 45,9 122,8 жито 25,8 46,1 57,8 66,9 87,2 122,1 ріпак 958,8 1018 1040,9 1090,6 98,7 110,7

Дані: Мінагрополітики